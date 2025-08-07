Näin Kalajoella hukkuneiden teinipoikien pelastusoperaatio eteni hetki hetkeltä

Pinnan alle vajonneiden nuorten etsintään osallistui kymmeniä pelastajia ja lisäksi lukuisia avuksi tarjoutuneita sivullisia sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsijöitä.

Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen laatimasta onnettomuusselosteesta.

Hätäkeskus sai hälytyksen kolmesta pinnan alle vajonneesta teinipojasta perjantai-iltana 25. heinäkuuta. Alkutietojen mukaan kolme 15–17-vuotiasta nuorta oli kadonnut pinnan alle kymmenien tai jopa yli sadan metrin päässä rannasta.

Tapahtumapaikka oli Kalajoen hiekkasärkkien uimaranta.

Hätäkeskus välitti tehtävän pelastuslaitokselle kello 18.53.

Paikalle lähti heti neljä yksikköä, RPP541, RPP32, RPP6055 ja RPP5412. Pelastustoimia johti ensi alkuun etänä Länsi-Suomen merivartioston johto- ja meripelastuskeskus (MRCC Turku).

Lue myös: Asiantuntija teki kolme poikkeuksellista havaintoa hukkumiskuolemista

Aloitus neljän voimin

Ensimmäisenä hiekkasärkillä olivat Kalajoelta lähteneet kaksihenkinen RPP541 ja niin ikään kaksihenkinen pintapelastusyksikkö RPP547. Ne saapuivat kohteeseen vain 11 minuuttia ensihälytyksen jälkeen.

RPP541:n miehet alkoivat etsiä uhreja rannalta käsin, haastatella paikalla olijoita ja selvittää lähtötietoja puhelimitse. Toisen yksikön pelastajan tehtävänä oli toimia myös pelastusryhmän johtajana onnettomuuspaikalla.

RPP547-yksikkö toi paikalle vesijetin ja ryhtyi etsimään uhreja vesijetillä.

Pelastusraportin mukaan aktiivinen pelastustoiminta alkoi kello 19.20.

Johto saapui

Päivystävä palomestari saapui hiekkasärkille kolme minuuttia aktiivisten pelastustoimien aloittamisen jälkeen. Palomestari saapui Ylivieskasta yksiköllä RPP32.

Ajomatkan aikana Länsi-Suomen merivartioston johto- ja meripelastuskeskus oli siirtänyt johtovastuun tehtävästä päivystävälle palomestarille.

Pelastustehtävää johtaneen päivystävän palomestarin auto Kalajoen hiekkasärkillä 25. heinäkuuta.Str / Lehtikuva

Heti hiekkasärkille saavuttuaan palomestari sai tilanneselvityksen RPP541-yksiköltä.

Päivystävän palomestarin kanssa samaan aikaan paikalle saapui Ylivieskasta RPP6055, jonka miehistöön kuului kolme henkilöä. Pari minuuttia myöhemmin pelastusyksikkö RPP5412 kuljetti paikalle kolme pelastajaa lisää.

Hätäpuhelusta oli kulunut 32 minuuttia ja paikalla oli tehtävää johtavan päivystävän palomestarin lisäksi kymmenen pelastajaa.

Lue myös: Poliisi on jatkanut Kalajoen hukkumistapauksen tutkintaa

Huono näkyvyys

RPP6055:n tehtävänä oli yrittää löytää uhrit sukeltamalla. Huono näkyvyys haittasi etsintöjä.

Palomestari jatkoi rannalta käsin tehtävän johtamista. Hän haastatteli rannalla olleita silminnäkijöitä.

Kalajoelta lähtenyt RPP5482 saapui kohteeseen kello 20.25 ja sen kolmen pelastajan tehtäviin kuului muiden muassa etsintä veneellä viistokaikua käyttäen.

Kolmen teinipojan etsintäoperaatioon osallistui kaikkiaan onnettomuusselosteen mukaan 12 pelastuslaitoksen yksikköä.Str / Lehtikuva

Pyhäjoen yksikkö RPP551 oli kohteessa kello 20.37 ja toi mukanaan viisi pelastajaa lisää. Yksikkö alkoi etsiä uhria uimalla ja sukeltamalla.

Lähtötietojen mukaan pinnan alle vajoaminen oli tapahtunut vähintään 101 metrin päässä rannasta.

Pinnan alle vajonnutta poikakolmikkoa haravoi nyt vedestä pinnalta sekä pinnan alta ainakin 18 pelastajaa. Mitään ei kuitenkaan löytynyt.

Pelastusvene saapui

Tilanne alkoi näyttää huonolta pinnan alle vajonneiden selviytymisen suhteen. Kun etsinnät eivät tuottaneet tulosta, tehtävää johtava palomestari hälytti paikalle lisää pelastuskalustoa ja pelastajia.

Ensimmäiset lisäyksiköt saapuivat paikalle kello 20.50, jolloin ensimmäisestä hätäilmoituksesta oli kulunut lähes kaksi tuntia.

Pyhäjoelta lähteneessä RPP557-yksikössä oli kolme henkilöä ja he toivat mukanaan B-luokan pelastusveneen. Niin ikään Pyhäjoelta saapunut RPP558 oli kohteessa yhdeksää minuuttia myöhemmin ja toi paikalle kolme pelastajaa lisää.

RPP558:n miehistön etsi uhreja B-luokan pelastusveneellä muiden muassa viistokaikuluotausta käyttäen.

Yhä lisää pelastajia

Paikalla virtasi yhä lisää pelastajia. Ylivieskasta lähtenyt RPP607 -yksikkö saapui paikalle 20.50 ja toi mukanaan kolme pelastajaa.

Heidän tehtävänsä oli osallistua pinnan alle vajonneiden uhrien etsintöihin uimalla.

Yksikkö käytti sektorietsintää, joka toimii esimerkiksi uimarannoilla. Tässä menetelmässä pelastajat määrittelevät etsittävän alueen reunat ja sukeltaja ui tätä väliä edestakaisin. Hän siirtyy etsinnässä eteenpäin sen verran kuin vedessä on näkyvyyttä.

Yksikön tehtävänä oli etsiä uhreja sekä pinnalta että pinnan alta. Pelastuslaitoksen saamien tietojen mukaan vajoamispaikka oli noin 51-100 metriä rannasta.

Kymmeniä etsijöitä

Uhreja etsi nyt merestä päivystävän palomestarin johdolla yhteensä ainakin 27 pelastajaa.

Lisäksi pelastuslaitoksen apuna toimi vapaaehtoisesti avuksi tarjoutunut siviilivene ja 10-metrinen kalastusalus, joka toimi sukeltajien tukiyksikkönä. Kaikkiaan kadonnutta poikakolmikkoa etsi siis huomattava määrä ihmisiä.

Tehtävään osallistui myös etänä useampia henkilöitä, esimerkiksi johdon tukena toiminut henkilö. Suuri pelastusoperaatio oli herättänyt ihmisten mielenkiinnon ja johdon tuki hoiti esimerkiksi mediapuheluita ja laati mediatiedotteita.

Hiekkasärkillä paikan päällä työskentelevällä päivystävällä palomestarilla olivat kädet täynnä tehtävän johtamisen kanssa. Hän johti paitsi konkreettisia etsintöjä, oli myös jatkuvasti yhteydessä Turun merivartioston johto- ja meripelastuskeskukseen, Pohjois-Suomen johtokeskukseen, ensihoidon kenttäjohtoon ja toiseen päivystävään palomestariin.

1:34 Kolmen nuoren traaginen hukkuminen hiljensi Kalajoen hiekkasärkät. Katso video.

Kaksi uhria löytyi

Lopulta tuntien etsinnän jälkeen ensimmäisenä onnettomuuspaikalle saapunut Kalajoen yksikkö RPP541 löysi kaksi alaikäistä teinipoikaa hukkuneina noin 200–250 metrin päästä rannasta. Uhrit löytyivät 2,5 metrin syvyydestä vedestä.

Heidän hyväkseen ei ollut enempää tehtävissä.

Kolmatta pinnan alle vajonnutta uhria ei löytynyt perjantaina ja kello 23–24 välillä pelastustehtävää johtanut palomestari vapautti pelastusyksiköt yksi kerrallaan tehtävistään.

Pelastuslaitos järjesti tehtävällä mukana olleille asemalla vielä jälkipurun. Sen jälkeen yksiköt palasivat lähtöpaikkoihinsa. Viimeisetkin yksiköt olivat kotiasemillaan noin kahden aikaan lauantain vastaisena yönä.

Pelastustehtävään oli osallistuntu raportin mukaan 12 pelastusyksikköä.

Kolmas löytyi lauantaina

Seuraavana päivänä Vapepa vapaaehtoiset sukeltajat jatkoivat kadoksiin jääneen uhrin etsimistä uimarannan vesistöstä. Vapaaehtoiset etsijät käyttivät apunaan kalastajavenettä

Kolmas uhri löytyi lauantai-iltana noin kello 23, eli yli vuorokausi toveriensa jälkeen.

Poliisin mukaan uhrit olivat ulkopaikkakuntalaisia. Kaksi uhreista oli syntynyt vuonna 2009 ja yksi vuonna 2008. Ylen mukaan hukkuneet pojat olivat somalitaustaisia ja saapuneet Suomeen ilman vanhempiaan.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen laatiman onnettomuusselosteen mukaan tehtävälle hälytettiin alun perin liian vähän kalustoa ja pelastajia. Raportin mukaan useampi asia takkusi tehtävän hoidossa.

"Viiveet olivat liian pitkät"

Pintapelastajia oli ensi alkuun liian vähän. Sukeltajat taas olisivat tarvinneet osaavan venemiehistön sekä vähintään B-luokan veneen avukseen, mitä vasteessa ei raportin mukaan oltu huomioitu.

– Vaikka resurssia olisi ollut enemmänkin, ei olisi vaikuttanut henkeä pelastavaan toimintaan, viiveet olivat liian pitkät, raportissa kuitenkin todettiin.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pelastuslaitoksen arvion mukaan tässä tapauksessa poikakolmikon henkeä ei olisi voitu pelastaa edes oikealla resursoinnilla, sillä apu olisi saapunut joka tapauksessa liian myöhään.

Raportti esitti kuitenkin parannusehdotuksen tulevaisuuden varalle, jos henkilöstöä ei olisi saatavilla riittävästi tai se maksaisi liikaa.

– Dronella voidaan vähän paikata resurssien riittämättömyyttä alkupelastustoiminnassa, onnettomuusselosteessa todetaan.