Aluehallintovirastolta Helsingin kaupungille 20 miljoonan uhkasakko – pelastustoimissa epäkohtia

Helsingin pelastustoimelle on nyt annettu aikaa korjata pelastustoiminnan palvelutaso pelastuslain vaatimalle tasolle vuoteen 2023 mennessä. Uhkasakon määrä jakautuu toteutuessaan neljälle vuodelle.

Ei ehditä 6 minuutissa

– Valvontapäätös liittyy suoraan saavutettavuuteen. Esimerkiksi Pohjois-Helsinkiin on muodostunut alueita, joihin pelastusyksikkö ei pääse kuudessa minuutissa, Laurinen kertoo.

Turvallisuus suhteellisen hyvällä tasolla

Laurinen korostaa, että päätöksestä huolimatta Helsingin turvallisuus on suhteellisen hyvällä tasolla. Pääkaupungissa tehdään Laurisen mukaan hyvää työtä riskienhallintamenettelyjen kohdalla ja mainitsee esimerkkeinä palotarkastustoiminnan ja turvallisuusviestinnän.

– Ongelma meidän näkökulmasta on, että riskienhallintatoimenpiteet eivät korvaa toimintavalmiutta. Jos suojaus pettää silloin kun inhimillinen tai tahallinen toiminta johtaa onnettomuuteen, niin pelastustoiminnan pitäisi olla mahdollisimman tehokasta ja nopeaa, Laurinen toteaa.

– Suuronnettomuuksissa tai aseellisiin hyökkäyksiin liittyvissä tilanteissa toiminnan on oltava nopeaa ja tehokasta, Laurinen summaa.

"Ei turvallisuuspoikkeamia"

– En sano, että aluehallintoviranomaisten tutkimukset ovat väärässä. Mutta kokonaisuus pitää ottaa huomioon. Meidän oma riskianalyysi on aika perusteellinen ja käymme kaikki ruudut läpi niiden ominaistarpeiden mukaan. Eli miten uhkiin vastataan ja mitkä ovat parhaat menetelmät, että saadaan riskit alas, Weckstén sanoo.

– Tämä on vain pieni osa koko pelastustoimen tehtävä- ja suorituskentässä. Olemme jo vuosia kehittäneet systemaattisesti riskianalyysiä ja kehittäneet toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimusta. Meillä on valtava repertuaari erilaisia toimenpiteitä, joista sitten yksi mittari on valitettavasti negatiivinen muutamilla alueilla. Myönnämme sen, Weckstén sanoo.