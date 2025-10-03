Pohjois-Pohjanmaan poliisi etsii Kalajoella kadonnutta iäkästä muistisairasta miestä. Mies on liikkeellä henkilöautolla.

Mies on liikkeellä Volvo S40-mallisella henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on JFS–227.

Miehellä on tummat harmahtavat hiukset ja hän on noin 170 senttiä pitkä. Kotoa poistuessaan hänellä on ollut päällään harmahtava villapaita, siniset farkut ja punavalkea lippalakki.

Poliisin mukaan mies poistui kotoaan Kalajoelta tänään perjantaina aamupäivällä. Miehestä tehtiin havainto Revonlahdella hieman puolenpäivän jälkeen.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot miehestä numeroon 0295 416 194.