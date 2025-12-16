Vielä ei ole selvää, tuleeko perussuomalaisille kurinpitoa kohusta.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmän puheenjohtajat ovat käsitelleet perussuomalaisten silmien venyttely -kohua ja laatineet yhteisen lausunnon.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra luki lausunnon sanasta sanaan paperilta näin:

"Hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat laajalti tuomitsevat yksiselitteisesti ala-arvoiset ja asiattomat ulostulot, jotka loukkaavat ja murentavat Suomen mainetta. Näin ei olisi saanut toimia, ei nyt eikä jatkossa. Yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksiä voi ja pitää kritisoida asiallisesti. Halventavat eleet ja kuvat ovat vastuutonta toimintaa, joilla ei edistetä yhtään mitään. Kansanedustajilta vaaditaan erityistä vastuullisuutta, harkintaa ja kykyä rakentaa yhtenäisyyttä. Ei loukkaavia ja asiattomia ulostuloja, jotka repivät yhteiskuntaa ja vahingoittavat Suomen mainetta maailmalla.

Kansanedustajat eivät edusta vain itseään tai omaa puoluettaan, he edustavat Suomea – myös kansainvälisesti.

Hallituspuolueet ovat sitoutuneet yhteiseen yhdenvertaisuustiedonantoon ja sovittuun menettelyyn. Asia on nyt käsitelty ryhmäpuheenjohtajien kesken ja vastuu mahdollisista seuraamuksista on sillä puolueella, jonka kansanedustajista on kyse.

Jokaisen puolueen uskottavuus mitataan siinä, miten se kantaa vastuun omistaan ja noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Asia siirtyy nyt perussuomalaisten käsiin, miten he suhtautuvat tekoihin, joiden nähdään olevan ristiriidassa hallituksen yhteisten sitoumusten ja Suomen edun kanssa."