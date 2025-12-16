Eastern Flan Summitin tiedotustilaisuudessa Petteri Orpo painotti, ettei ilmassa ole merkkejä Venäjän halukkuudesta rauhaan.

Euroopan unionin itäisen reunan valtionjohtajia kokoontui tänään Helsingissä pääministeri Petteri Orpon (kok.) kutsusta.

Eastern Flank Summit -nimeä kantavassa huippukokouksessa oli määrä keskustella EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Myös ajankohtaisten Ukraina-aiheiden odotetaan luonnollisesti nousevan esiin.

EU:n ja Naton itäiset jäsenvaltiot sanovat, että Venäjä pyrkii luomaan puskurivyöhykkeen, joka ulottuu arktiselta alueelta Itämeren ja Mustanmeren kautta Välimerelle.



Itäiset maat sanovat olevansa tämän uhan etulinjassa, vaikka uhka vaikuttaa niiden mukaan koko Euroopan mantereella.



Itäiset jäsenmaat eli Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Bulgaria ja Romania kommentoivat asiaa tänään julkaistussa yhteisessä julkilausumassaan.



Kokouksen päätteeksi pidetyssä tiedotustilaisuudessa Orpo totesi, että tänään ollaan lähempänä rauhaa kuin koskaan aiemmin Ukrainan-sodan aikana.

– Fakta on, ettemme näe merkkejä, että Venäjä haluaisi rauhaa. Jaamme vastuun pitää huolta ihmisistämme, Orpo totesi tiedotustilaisuudessa.

Orpo painotti, että jokainen kokoukseen osallistunut maa näyttelee avainroolia Euroopan turvallisuuden osalta.