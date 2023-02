Jos Auerin ja Kukan tuomiot puretaan, luvassa isot korvaukset: "Taidetaan miljoonaan euroon päästä"

– Vaikea mennä asioiden edelle, mutta jos lasten kertomus on ollut keskeinen osa näyttöä vastaajia vastaan, niin kyllä siinä niin voi käydä, että purku myös menestyy. Juridiikka lähtee siitä, että purkamisen kynnys on kuitenkin aika korkealla, mutta jos varsinainen syyllisyysasia pystytään tässä horjuttamaan uudella selvityksellä, niin sitä varten purkumenettely on olemassa, selvittää Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

"Lajissaan täysin poikkeuksellinen"

– Tämä on lajissaan täysin poikkeuksellinen monessa suhteessa. Pitkä aika on kulunut. Poikkeuksellista on, että lasten kertomukset, jotka ovat olleet varsin keskeisessä asemassa tuomiossa, ovat sitten täysin muuttuneet näin pitkän ajan päästä. Vuonna 2013 annettiin tuomiot eli siitä on kymmenen vuotta kulunut, laskee Tolvanen.

"Tässä on liian herkästi uskottu lasten kertomuksia"

– Oma tuntumani on, että viimeisten 10-15 vuoden aikana on aika paljon kehitytty oikeuspsykologian asioissa. Meillä on asiantuntemus parantunut ja tuomareita on koulutettu näissä asioissa. Juuri näiden lasten kertomusten merkityksen arvioinnissa, milloin kertomukset ovat luotettavia ja miten niitä arvioidaan, tässä on menty paljon eteenpäin. Lehtitietojen perusteella vähän vaikuttaa siltä, että tässä on liian herkästi uskottu lasten kertomuksia. Jos purkuhakemus menestyy, se johtaa oikeustieteenkin puolella sellaisiin kysymyksiin, että miten on voitu harkita sillä tavalla kuin on aikanaan harkittu, miettii Nuotio.