Selviääkö Anneli Auerin kohtalo vihdoin? Korkein oikeus antaa odotetun ratkaisun

Anneli Auer ja entinen miesystävä Jens Kukka tuomittiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista 11 vuotta sitten. Nyt korkein oikeus antaa päätöksensä tuomion purusta.

Korkein oikeus (KKO) antaa huomenna torstaina ratkaisunsa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikosvyyhdistä.

Korkein oikeus antaa ratkaisunsa asiasta huomenna kello 9 aamulla.

Auer ja Kukka saivat seksuaali- ja väkivaltarikoskokonaisuudesta tuomiot vuonna 2013.

Rikosten uhreina olivat Auerin lapset. Auer tuomittiin 7,5 vuoden vankeuteen ja Kukka kymmenen vuoden vankeuteen. Nyt Auer ja Kukka ovat hakeneet KKO:lta tuomion purkua asiassa.

Lisäksi Auer ja hänen ex-miesystävänsä määrättiin korvaamaan neljälle uhrille yhteensä noin 160 000 euroa.

Molemmat ovat kiistäneet rikokset alusta saakka.

Tuomitut hakivat tuolloin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, mutta KKO ei myöntänyt sitä. Hovituomio jäi siis lainvoimaiseksi.

Lapset peruivat kertomuksensa

Hovituomio perustui pitkälti lasten kertomuksiin ja heistä tehtyihin fyysisiin löydöksiin.

Aikuistuneet lapset ovat sittemmin peruneet todistuksensa Aueria ja tämän entistä miesystävää vastaan. He ovat sanoneet, että sijaisvanhemmat painostivat ja johdattelivat heitä kertomaan valheita. Heidän mukaansa mitään rikoksia ei todellisuudessa koskaan tapahtunut.

Auer ja Kukka vetoavat nyt tähän purkuhakemuksessaan.

Valtakunnansyyttäjä vaatii, että Auerin ja Kukan purkuhakemus hylätään.

Ennen valtakunnansyyttäjän vastausta asiassa tehtiin kuitenkin lisätutkinta, jossa kuultiin asianomistajia ja todistajia sekä hankittiin asiakirja-aineistoa.

Auerin asianajajan mukaan lisätutkinnassa tuli ilmi uusia todisteita, jotka kertovat Auerin syyttömyydestä.

Puolustuksen mukaan uutta tietoa

Aurin asianajaja Markku Fredmanin mukaan puolustuksella ei ollut aiemmin käytössään lisätutkinnassa löytyneitä Auerin lapsia koskevia sosiaalitoimen asiakirjoja.

– Asiaan on nyt saatu merkittävää lisävalaistusta syyttäjän määrättyä asiassa toimitettavaksi lisätutkintaa. Keskusrikospoliisin suorittamassa tutkinnassa on hankittu kyseisiä lapsia koskevat sosiaalitoimen asiakirjat, yhteensä yli 2 000 sivua, Fredman kommentoi viime toukokuussa.

Fredmanin mukaan asiakirjat tukevat vahvasti Auerin kolmen nuorimman lapsen tuomionpurkuhakemuksen yhteydessä kertomaa siitä, kuinka heidät sijaishuollossa aktiivisesti vieraannutettiin kaikista heille läheisistä ihmisistä.

– Väitteemme on se, että on hyvinkin todennäköistä ja ennustettavaa, että vieraannutettava lapsi aluksi alkaa omaksua vieraannuttajan näkemyksiä vieraannutuksen kohteesta ja tässä yhteydessä alkaa – ehkä vieraannuttajaa miellyttääkseen – kehittämään valheellisia tarinoita, jotka ylittävät sen pahan, mitä heille on vieraannutuksen kohteesta kerrottu, Fredman totesi toukokuussa.

Valtakunnansyyttäjän mukaan sosiaalitoimen kirjauksissa ei ollut uutta tietoa.

Auer hakenut purkua aiemminkin

Auer on hakenut seksuaalirikostuomionsa purkua aiemminkin, viimeksi vuonna 2016.

Tuolloin hän vetosi purkuhakemuksessaan esimerkiksi uusiin asiantuntijalausuntoihin lasten kertomusten uskottavuuden arvioinnista ja lapsissa havaituissa lääketieteellisistä löydöksistä.

KKO hylkäsi tuolloin purkuhakemuksen katsoen, ettei asiantuntijalausunnoissa ilmennyt uusia seikkoja.

Lainvoimaisia tuomioita puretaan vain äärimmäisen harvoin ja poikkeuksellisen painavin perustein.