Anneli Auerin lapset kertoivat aikuisina, että heidän kertomuksensa seksuaali- ja väkivaltarikoksista eivät pitäneetkään paikkaansa. Nyt oikeusrumba lähtee uudelleen käyntiin, missä on asiantuntijan mukaan ongelmansa.

Anneli Aueriin liitettyjen seksuaali- ja väkivaltarikosten palautuminen käräjäkäsittelyyn on rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessorin Matti Tolvasen mielestä suomalaisen prosessioikeuden kannalta "hyvin murheellinen ratkaisu".

– En halua osoitella ketään tai kritisoida korkeimman oikeuden ratkaisua. Oikeusjärjestelmän kannalta tämä on erittäin huono ratkaisu, mutta asianosaisten kannalta hyvä.

Korkein oikeus purki Turun hovioikeuden vuonna 2013 Auerille langettaman pitkän vankeusrangaistuksen useista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Vankeustuomion hovissa sai tuolloin myös hänen silloinen miesystävänsä Jens Kukka.

Nyt korkein oikeus palauttaa asian Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen uudessa oikeudenkäynnissä käsiteltäväksi.

Syynä hovioikeuden tuomion purkuun oli korkeimman oikeuden mukaan se, että Auerin kolme lasta toivat aikuisina uusia seikkoja esiin.

Lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että alaikäisinä annettu kertomukset seksuaali- ja väkivaltarikoksista eivät pitäneetkään paikkaansa.

Lasten mukaan he kokivat painostusta sijaisvanhempiensa taholta.

Lue myös: Anneli Auer kommentoi tuomionsa purkua

Lastenpsykiatrian ammattilaisten olisi pitänyt kuulla lapset

Alaikäisten kuulemisessa alettiin mennä Tolvasen mukaan vikaan jo poliisitutkinnassa.

– Ideaalitilanne olisi ollut, että lastenpsykiatrian yksiköt olisivat ottaneet vastaan lasten ensimmäiset kertomukset. Ammattilainen hoitaa asian niin, ettei johdattelevia kysymyksiä tehdä. Tämä lähti liikkeelle huonojen tähtien merkeissä alusta pitäen.

Tolvasen mukaan on ongelmallista, että epäillyistä seksuaali- ja väkivaltarikoksista annetusta hovioikeuden tuomiosta on kulunut aikaa jo yksitoista vuotta.

– Ja epäillyistä tapauksista on kulunut aikaa tätäkin pidemmän aikaa. Jos mietimme vaikka omia muistikuviamme lapsuudesta, ovat ne monelta osin virheellisiä. Voimme kuvitella tapahtuneen sellaista, mitä ei tapahtunut.

– Toisaalta saatamme autuaasti unohtaa tapahtumia, joita emme halua muistaa.

Käräjäoikeuden tehtäväksi jää nyt vertailla lasten aiempia kertomuksia nykyisiin. Asian yksityiskohdat pysyvät edelleen salaisina.

3:00

Näin Anneli Auerin asianajaja kommentoi tuoreeltaa korkeimman oikeuden päätöstä MTV Uutisille.

Käräjäoikeudella edessään "erittäin vaikea tehtävä"

Korkein oikeus perustelee purkutuomiotaan muun muassa erittäin painavilla syillä.

– On täysin poikkeuksellinen peruste meikäläisessä oikeuselämässä, että rikostuomioita puretaan erittäin painavien syiden perusteella. Toivottavasti tämä ei johda siihen, että entistä enemmän aletaan tehdä purkuhakemuksia tällä perusteella tuomioihin, toteaa emeritusprofessori Matti Tolvanen.

Tolvanen ottaa esille vanhan hokeman, jonka mukaan prosessin pitäisi olla varma, nopea ja halpa.

– Tässä tapauksessa prosessi on ollut kaikkea muuta. Erittäin vaikea tehtävä on nyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudella edessään. Minulla ei ole edes valistunutta arvausta, mikä on lopputulos.

Asia ei välttämättä jää uuteen käräjäoikeuskäsitteyyn, vaan tuomiosta on jälleen oikeus valittaa hovioikeuteen.

– Prosessi voi kestää kauan, kun kaikki oikeudelliset ongelmat on ratkottu.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa aletaan käsitellä uudestaan vain epäiltyjä seksuaali- ja väkivaltarikoksia. Sen sijaan Ulvilan surmaa ei käsitellä.

Anneli Auerin mies ja neljän lapsen isä Jukka S. Lahti kuoli vuonna 2006 henkirikoksen uhrina kotonaan. Syytettä käsiteltiin eri oikeusasteissa – vuonna 2015 hovioikeus vapautti Auerin syytteistä.