KRP:lle suuri määrä yhteydenottoja Ulvilan murhasta: "Ovat yllättäneet"

Keskusrikospoliisi on saanut kansalaisilta paljon yhteydenottoja Ulvilan murhaan liittyen.

MTV Uutiset kertoi tapaninpäivänä, että 18 vuotta sitten tapahtuneen murhan tutkinta on siirretty vuosien jälkeen Lounais-Suomen poliisista keskusrikospoliisille.

– Meille on tullut noin kymmenkunta yhteydenottoa, eli aika paljon. Ne ovat yllättäneet positiivisesti. Asiasta uutisointi on selvästi herättänyt ihmisissä ajatuksia ja mielenkiintoa, jutun uusi tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Olli Töyräs KRP:stä kertoo MTV Uutisille.

Ulvilassa tapahtuneesta Jukka S. Lahden murhasta tuli joulukuun alussa kuluneeksi 18 vuotta. Murha on yhä pimeä.

Jukka S. Lahti murhattiin 18 vuotta sitten.MTV Oy

Lahti murhattiin kotonaan 1. joulukuuta vuonna 2006. Lahden vaimoa Anneli Aueria alettiin epäillä henkirikoksesta muutamaa vuotta myöhemmin ja hän joutui myös syytteeseen murhasta.

Murhajuttua käsiteltiin peräti kaksi kertaa käräjä- ja hovioikeudessa. Kummallakin kerralla käräjäoikeus tuomitsi Auerin miehensä murhasta ja hovioikeus vapautti hänet. Viimeisin hovioikeuden tuomio annettiin vuonna 2015.

Ovi ja tuolikin tuotiin Vantaalle

Rikoksena murha ei vanhene koskaan ja rikostapauksen tutkintavastuu pysyi vapauttavan tuomion jälkeen Lounais-Suomen poliisissa. Vuosien varrella on aika ajoin käyty keskustelua siitä, pitäisikö pimeä juttu antaa keskusrikospoliisille tutkittavaksi. Viime vuonna loppusyksystä näin viimein tehtiin.

Joulukuun alussa keskusrikospoliisista Vantaalta lähti väkeä Poriin tapaamaan jutun edellistä tutkinnanjohtajaa ja tutkintaryhmää. Samalla reissulla keskusrikospoliisin tutkijat toivat tullessaan pakettiauton täydeltä juttuun liittyvää materiaalia.

– Otimme Porista mukaamme kaiken Lahden murhaan liittyvän materiaalin. Vanhasta henkirikoksesta on kertynyt suuri määrä asiakirjamateriaalia ja esitutkintapöytäkirjoja. Lisäksi toimme tullessamme murhatalon terassilla olleet muovituolin ja talon terassin oven, Töyräs kertoo.

Auer on kertonut poliisille tuntemattoman murhaajan rikkoneen talon takaoven ikkunalasin ja kiivenneen rikotun ikkunan kautta sisään taloon. Kiivetessään murhaaja oli astunut terassilla olleelle muovituolille. Nyt tuoli ja ovi ovat KRP:n hallussa.

Talon rikottua terassinovea tarkasteltiin aikanaan käräjäoikeudessakin. Nyt se on keskusrikospoliisin tiloissa Vantaalla.

Kokenut tutkija perehtyy juttuun

Keskusrikospoliisissa on ryhdytty alkuvuoden aikana käymään läpi rikosjutusta kertynyttä aineistoa.

– Yksi kokeneimmista tutkijoistamme perehtyy kanssani kaikkeen aineistoon. Lisäksi on tiettyjä selvityksiä ja tarkistuksia, joita teemme lähiaikoina murhajuttuun liittyen. Niitä ei ole vielä tehty, mutta ne tehdään lähiviikkoina, Töyräs kertoo.

Tutkinnanjohtaja ei halua kertoa tarkemmin, mistä selvityksistä ja tarkastuksista on kyse.

– Pitää muistaa, että kyseessä on vanha henkirikos, joka on ollut jo useamman kerran oikeudessa käsiteltävänä, joten arvioimme nyt tarkasti, onko jotain tarkoituksenmukaista ja realistista, mitä asiassa on tehtävissä.

