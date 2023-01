Koiran raadollisen rehellinen adoptioilmoitus naurattaa: "Täysi urpo"

Amerikkalainen eläinsuojelujärjestö Niagara SPCA on saanut osakseen mediahuomiota sen jälkeen, kun se tammikuussa teki räväkän ilmoituksen ilmoituksen uutta kotia etsivästä rescue-koira Ralphiesta . Facebook-julkaisusta kertoo CNN .

"Pieneen pakettiin mahtuva tuholainen" etsii kotia

Valtaosa adoptioon tarjottujen koirien ja kissojen ilmoituksista käsittelee eläimen hyviä puolia, joiden vuoksi se voisi olla potentiaalinen perheenjäsen. New Yorkin osavaltiossa sijaitseva Niagara SPCA valitsi kuitenkin Ralphie-koiran kohdalla erilaisen lähestymistavan siitä tehtyyn Facebook-päivitykseen.

– Ajattelette varmasti, että "ei minun nilkoillani ole mitään hätää". Me varoitamme: edetkää omalla vastuulla!

Koira on adoptoitu jo kahdesti

Niagara SPCA kertoo, että Ralphie on adoptoitu jo kahdesti. Ensimmäiset omistajat päättivät sijoittaa sen uuteen kotiin, kun koulutus ei ollut mennyt putkeen. Kaksi viikkoa tämän jälkeen Ralphie luovutettiin Niagara SPCA:n hoiviin, koska sen kerrottiin ärsyttävän kotitalouden vanhempia koiria.

– Se, mitä he tällä oikeasti tarkoittivat oli, että "Ralphie on tulta syöksevä demoni, joka syö koiramme". Mutta hei, se painaa vain noin 11 kiloa! kirjoittajat jatkavat.

– Ralphie on täysi urpo! eläinsuojelujärjestö vitsailee.

Niagara SPCA kertoo, että ihanteellinen koti Ralphielle olisi esimerkiksi Game of Thrones -sarjasta tutun Daenerys Targaryenin, niin sanotun Lohikäärmeiden äidin, luona. Vitsikkäästä kirjoituksessa vaihtoehdoksi annetaan myös koti sellaisten aikuisten luona, joilla ei ole muita eläimiä. Hyvä omistaja olisi sellainen, joka ohjaa Ralphieta tyynesti ja jämäkästi eteenpäin eikä siedä siltä temppuilua.

Kotia ei ole vielä löytynyt

Julkaisu on ilahduttanut monia, kuten humoristisilla kirjoituksilla on tapana. Sille on kertynyt yli kaksi tuhatta tykkäystä ja monia riemastuneita kommentteja.