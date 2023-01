Tästä syystä malinois sopii juuri palveluskoiraksi – rotu ei sovi kaikille

Malinois valikoitui monipuolisuutensa ansiosta

Hepoaho on kisannut koirien kanssa vuodesta 1989 asti, ja ensi kesänä tulee täyteen 34 vuotta koiraharrastusta. Hepoaho on harrastanut koiriensa kanssa tokon lisäksi vesipelastusta, agilitya, rally-tokoa sekä palveluskoirapuolen lajeista jälki- ja hakukoetta. Tällä hetkellä kotoa löytyy kolme malinoisia, joiden kanssa on harrastettu kaikkia yllä mainittuja lajeja.

Karvosellakin koiraharrastusten parissa on vierähtänyt jo parikymmentä vuotta. Karvonen aloitti koiraharrastuksen rottweilerien kanssa, joiden hanssa on harjoitellut hakukoetta sekä tokoa. Viimeiset viisitoista vuotta kotoa on löytynyt kuitenkin juuri malinois, joiden kanssa Karvonen on kokeillut lähes kaikkia lajeja, mutta harrastanut erityisesti suojelua ja tokoa.