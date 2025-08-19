Pia tallensi karhujen hurjan painin videolle – "Olen aina toivonut näkeväni"

Kuusamossa karhujen kuvauspaikalla vieraillut Pia onnistui kuvaamaan mesikämmenten välisen taistelun.

Pia Hintsala suunnisti eilen ryhmänsä kanssa Karhu-Kuusamon katselu- ja kuvauspaikalle Kuntilammelle. Hintsala oli omien sanojensa mukaan odottanut karhun kohtaamista jo pitkään.

– Olen aina toivonut itse näkeväni luonnossa, että karhu tulee vastaan. Ne ovat aina kiehtoneet minua, joten se on ollut minulla suuri toive, hän kertoo MTV Uutisille.

Nuo toiveet toteutuivat Kuusamossa unohtumattomalla tavalla. Hintsala onnistui nimittäin kuvaamaan kahden karhun välisen painin, joka tapahtui hyvän näköetäisyyden päässä "karhukojusta", jossa ryhmä päivysti.

– Kuvasin, kun karhut olivat syömässä ja siitä ne alkoivat sitten rähisemään keskenään, niin sain sen ihan yllättäen nauhalle, iloinen karhujen ystävä kertaa.

Painihetki ei suinkaan jäänyt ainoaksi vaikuttavaksi hetkeksi. Pian sen jälkeen toinen riitapukareista nimittäin esitteli itsensä varsin tyylikkäällä tavalla.

– Toinen näistä karhuista tuli vielä myöhemmin ihan meidän kojumme eteen ja nousi kahdella jalalla seisomaan. Oli kyllä todella mahtava kokemus, Hintsala hehkuttaa.

Katso karhujen välinen taisto yllä olevalta videolta!