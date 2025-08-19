Katri ja Aki Riihilahti viettivät toista hääpäiväänsä: "Rakastan sinua kuuhun ja takaisin"

Katri ja Aki Riihilahti avioituivat Tallinnassa elokuussa 2023.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtiopettajana tunnettu Katri Riihilahti ja hänen puolisonsa, ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti viettivät toista hääpäiväänsä tiistaina 19. elokuuta. Katri tunnelmoi hänen ja puolisonsa merkkipäivää Instagramissa, jonne hän jakoi kolme otosta heidän häistään.

Julkaisun ensimmäisessä kuvassa Riihilahdet suutelevat toisiaan. Kuvakarusellin toisena otoksena on mustavalkoinen kuva Akista ja kolmantena samanlainen Katrista.

– Hyvää hääpäivää rakkaani! Rakastan sinua kuuhun ja takaisin, Katri kirjoittaa englanniksi kuvien yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Myös Aki muistelee Instagramissa hänen ja puolisonsa tärkeää päivää. Hän jakoi Instagram-tarinaansa kuvan hänestä ja Katrista astelemassa ulos kirkosta.

– Tänään kaksi vuotta. Jokainen päivä kanssasi on juhlaa, Aki kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Riihilahtien häitä tanssittiin Tallinnassa elokuussa 2023. Aviopari tutustui toisiinsa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kautta, kun Katri toimi Akin tähtiopettajana syksyllä 2021.

Pari kertoi viime vuonna MTV Uutisille, ettei heidän rakkautensa roihahtanut vielä TTK:n aikana.

– Tanssisalilla tehtiin vain kovasti töitä. Rakkaus syttyi vasta myöhemmin, Katri kertoi Kultainen Venla -gaalassa tammikuussa 2024.

– Kaikki aina luulee, että rakkaustarinamme sai alun TTK:ssa, mutta siellä oikeastaan syntyi meidän syvä ystävyys ja sitten vasta myöhemmin huomasimme viihtyvämmekin paljon toistemme seurassa, Aki säesti.

Riihilahtien ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi syksyllä 2024.