Onko tässä vuoden luontokuva? Ihana hetki Kauppatorilla vaihtui dramaattiseksi paoksi

Espoolaisen Istiaqin kuva todistaa, kuinka nopeasti Kauppatorilla voi menettää eväänsä.

Hetki oli niin idyllinen, että se piti ikuistaa.

Espoolainen Istiaq Ahsan oli saapunut vaimonsa kanssa Kauppatorille odottamaan Suomenlinnaan lähtevää lauttaa ja saanut juuri käsiinsä torilla myytävän muikkuaterian.

Mutta syömistä ennen hän ajatteli ottaa eväästä merellisen kuvan. Aikaa oli, sillä lautta ei ollut vielä lähdössä.

– Halusin ottaa kivan kuvan siitä laivojen siintäessä taustalla, hän kertoo MTV Uutisille.

Kauppatorin vakiasukkailla oli kuitenkin toinen suunnitelma.

– Yhtäkkiä lokki lensi kuin tyhjästä, kun olin ottamassa kuvaa, ja sieppasi yhden kalan rasiasta, Istiaq kertaa tapahtumia.

Yllätyshyökkäys sotki avioparin pasmat pahemman kerran. Istiaq kertoo hätkähtäneensä hyökkäystä, ja hänen vaimonsa alkoi huutaa säikähtäneenä.

"En edes tiennyt ottaneeni kuvaa"

Alkoi taistelu, jonka panoksena oli täysi vatsa. Luovuttaminen ei käynyt kyseeseen kummallekaan osapuolelle, ja lokit jatkoivat ryöstöyrityksiä.

Seurasi takaa-ajo.

– Yritin parhaani mukaan pitää eväslaatikkoa kädessäni. En edes tiennyt ottaneeni kuvaa juostessani pakoon rasiaa suojellen.

– Meitä nauratti, koska lokit yrittivät yhä seurata meitä, hän kertoo.

Muikut, meri ja myllerrys. Istiaqin kuvaan tallentui kutsumaton vieras.Istiaq Ahsan

Vaikka kaksikko säikähti lokkihyökkäystä, Istiaq osasi nähdä kaaoksen huvittavankin puolen.

– Vaimoni huuto vieressäni sai minut hermostuneemmaksi kuin itse selkkaus, Istiaq kertoo huvittuneena.

Lopulta he onnistuivat pääsemään turvaan lautalle. Siellä Istiaqin vaimo kehotti häntä yrittämään uudestaan kuvan ottoa, koska se ei onnistunut laiturilla.

Yllätys oli suuri, kun kännykkään oli tallentunut vahinkokuva, vastaansanomaton todiste rikoksesta.

– Yllätyksemme oli suuri, Istiaq nauraa.

– Olin ottanut kuvan joutuessani gangsterilokin ryöstön uhriksi.

3:32 Katso myös: Lokkilauma vei jäätelön sekunneissa – katso videolta, millaista kesäarki on Helsingin keskustassa.