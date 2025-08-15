TPS: Paluumuuttajasta uusi kapteeni

SM-liigaseura TPS on valinnut uudeksi kapteenikseen hiljattain joukkueeseen liittyneen puolustaja Tarmo Reunasen.

27-vuotias Reunanen palaa SM-liigaan yhden Tshekin liigassa vietetyn vuoden jälkeen. Sitä aiemmat kaksi kautta hän pelasi Rauman Lukossa.

TUTO-kasvatti Reunanen on käynyt läpi TPS:n junioripolun. Hän toimi C-junioreissa joukkueensa kapteenina ja nousi liigatasolle Palloseurassa kaudella 2016–17.

TPS:n varakapteeneiksi on valittu tanskalaispuolustaja Oliver Lauridsen ja tuore hyökkääjähankinta Joel Määttä.

Viime kaudella kapteenin C-kirjainta paidassaan kantanut Casimir Jürgens siirtyi täksi kaudeksi TPS:stä Pelicansiin.