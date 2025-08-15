Ikävä piirre vaivasi SM-liigaa vuosien ajan – urheilupomo allekirjoittaa merkittävän muutoksen

Yksi ikävä ilmiö toistui vuosien ajan SM-liigassa: jatkuvasti kolisi päähän. Nyt asiassa on otettu merkittäviä askelmia parempaan suuntaan.

SM-liigassa päähän kohdistuneet taklaukset kuohuttivat erityisesti 2020-luvun taitteessa ja sen alkuvaiheilla. Jos tarkastelee kyseisistä teoista, eli päähän kohdistuneista taklauksista jaettuja pelikieltoja, trendi on selkeästi laskeva.

Vielä kaudella 2022–23 SM-liigassa oli jaettu tammikuun 18. päivään mennessä yhteensä 12 pelikieltoa päähän kohdistuneista taklauksista. Viime kaudella pelikieltoja jaettiin yhtä monta koko runkosarjan aikana (mukana pelikiellot, joissa pääosuma näytti jonkinlaista roolia).

Koko kaudella (runkosarja, playoutit, liigakarsinnat ja pudotuspelit) pääosumista jaettiin yhteensä 16 pelikieltoa.

– Niiden määrä on vähentynyt, Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen vahvistaa MTV Urheilulle.

– En pysty sataprosenttisesti faktaksi sanomaan, että mistä tuo johtuu. Meillä on vahva usko siitä, että tuohon ovat vaikuttaneet sekä koulutukset, sääntölinjaukset kuin se, miten pelaajien oppimisprosessi on kehittynyt taklattavan vastuun suhteen. Tilanteisiin ei voi mennä ihan miten sun sattuu. Ei voi ajatella niin, etteikö minua voisi joku taklata. Kaukalossa pitää olla valmiina siihen, että joku voi taklata. Samaan aikaan ei voida poistaa myöskään taklaajan vastuuta. Nuo kaikki tekijät yhdessä ovat johtaneet siihen, että viime vuosina ei ole tullut enää niin paljoa pääosumia.

– Tuo on tietenkin erittäin positiivinen juttu. Toivottavasti sama trendi jatkuu, Markkanen kiittelee.

Liigan urheilujohtaja Markkanen on mukana myös Euroopan seurajoukkueiden mestaruussarjan eli CHL:n sääntökomiteassa, missä on puitu sitä, mihin suuntaan kansainvälinen jääkiekko on menossa.

Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen.Tomi Natri /All Over Press

CHL:ssä on tehty viime vuosien aikana varsin villejä sääntökokeiluja.

– Niiden taustalla on ollut se, että miten pelistä voitaisiin tehdä entistä hyökkäävämpää, viihdyttävämpää ja taidokkaampaa. Kaikilla muutoksilla on pyritty siihen, että peleissä voitaisiin luoda enemmän maalipaikkoja – unohtamatta sitä, että pelin pitää olla turvallista, Markkanen perkaa.

CHL:ään on tuotu muun muassa sääntö, missä ylivoiman aikana syntyneet maalit eivät pysäytä menossa olevaa jäähyä.

Uusi CHL-kausi käynnistyy elokuun lopulla. Suomesta mukana ovat hallitseva liigamestari KalPa, Ilves ja Lukko.

Uusi liigakausi käynnistyy puolestaan 9. syyskuuta.