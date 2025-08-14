Tapparassa kova myllerrys

Jääkiekon SM-liigassa puolivälieriin jäänyt Tappara teki heikosta urheilullisesta menestyksestään huolimatta taloudellisesti vahvasti positiivisen tuloksen.
Tapparan taustayhtiö Tamhockey Oy kertoi torstaina tehneensä tilikaudella 2024–25 noin 390 000 euroa voitollisen tuloksen.
Yhtiökokous valitsi Tapparan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Lasse Ahon sivuun väistyvän Mikko Leinosen tilalle. Toimitusjohtaja Aro tekee puolestaan myöhemmin syksyllä tilaa tehtävään nimitetylle Ari Penttilälle.
Vuosi sitten Tappara tiedotti peräti 448 000 euron tappioista. Konsernin liikevaihto sen sijaan putosi vuodentakaisesta 18,1 miljoonasta eurosta 15,7 miljoonaan.
– Olemme tyytyväisiä siihen, että pystyimme tekemään positiivisen tuloksen haastavasta kaudesta huolimatta. Tämä on osoitus organisaatiomme sitoutumisesta sekä kyvystä sopeutua ja hallita kustannuksia tehokkaasti, toimitusjohtaja Mika Aro kertoo Tapparan tiedotteessa.
– Voitollisen tuloksen varmisti lopulta playoffsien puolivälierien paikallispelisarja, josta lipputuotot jäivät vielä täysin seuralle, Aro lisää.
Tilikauden aikana Tamhockey järjesti 1,5 miljoonaa euroa tuottaneen osakeannin, myi kiinteistöyhtiö Tampereen Talopalvelut Oy:n ja teki investointeja muun muassa Spiral-halliin, joka tarjoaa harjoitustiloja juniorikiekkoon ja salibandyyn.