Uutta tietoa SM-liigan ja Suomi-kiekon merkittävästä kokouksesta

Syyskuun alussa järjestetään niin SM-liigan kuin koko Suomi-kiekon kannalta merkittävä kokous, missä asialistalle nousee maan korkeimpien kiekkoliigojen sarjajärjestelmät ja niiden tulevaisuus. SM-liiga pitää samaisella viikolla myös toisen kokouksen, missä puidaan sarjan ison uudistuksen kohtaloa.

Isolla uudistuksella viitataan paitsiohaastoihin, joita ollaan tuomassa kotoiseen SM-liigaan. Paitsiohaastoilla tarkoitetaan tilanteita, missä puolustava joukkue epäilee, että sen vastustaja on saapunut hyökkäysalueelle sääntöjen vastaisella tavalla.

SM-liiga ja sen yhteistyökumppani Wisehockey ovat asentaneet jokaiseen liigahalliin neljä uutta kameraa. Ne on sijoitettu molempien siniviivojen kohdalle sekä päätyihin. Kukin joukkue voi käyttää kyseisiä kameroita erilaisissa haastotilanteissa.

Paitsohaastojärjestelmää on jo testattu ja testataan meneillään olevissa harjoitusotteluissa. Testien antia käydään läpi syyskuun alussa, kun SM-liigan johtoryhmä kokoontuu yhteen. Johtoryhmä eli SM-liigaseurojen toimitusjohtajat ja Liigan ylin johto päättävät tuolloin, että käytetäänkö paitsiohaastojärjestelmää alkavalla kaudella.

SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen myöntää, että uudistus on ehtinyt herättää myös huolia seurojen parissa.

– Esiin on noussut muun muassa se, että kasvavatko kulut uudistuksen myötä, eli pitääkö seurojen palkata lisää ihmisiä töihin. Toinen huoli on se, että tuleeko sarjaa liikaa videotarkistuksia, ja että kestävätkö ne liian kauan. Pyrimme antamaan noihin kysymyksiin vastauksia, Liigan urheilupomo Markkanen sanoo MTV Urheilulle.

Liiga ei ole määrittänyt tarkkaa aikaikkunaa sille, kuinka kauan haastojen tarkistukset saavat kestää.

– Olemme saaneet yleisellä tasolla palautetta siitä, että videotarkistusten kestoa pitäisi lyhentää. Keskiöön nousee se, että kuinka pitkään ratkaisua voidaan pohtia epäselvissä tilanteissa, jotta voimme olla sataprosenttisen varmoja ratkaisusta. On selvää, että kauden aikana voi tulla eteen tapauksia, missä tarkastukset kestävät hieman pidempään. Itse pelin ja ottelutapahtuman kannalta on tietenkin suotavampaa, että videotarkistukset eivät vie liikaa aikaa, Markkanen miettii.

SM-liigaan ollaan tuomassa paitsiohaastojärjestelmää.Tomi Natri /All Over Press

Toinen merkittävä kokous

SM-liiga tiedotti jo aiemmin, että se aikoo ottaa käyttöön mallin, missä ottelun päätuomarit kuuluttavat muun muassa rangaistustuomiot paikalla olevalle yleisölle ja televisiokatselijoille. Tähän liittyvää systeemiä testattiin ensimmäisen kerran keskiviikkona Mikkelissä.

SM-liigaotteluissa otetaan myös käyttöön malli, jossa jää kolataan useammilla lapioilla erän aikaisten mainoskatkojen yhteydessä.

– Pelaajat ovat tämän uudistuksen takana, Markkanen mainitsee, jatkaen perään:

– Tuo on taas yksi pieni askel siihen suuntaan, että peli menee parempaan suuntaan.

SM-liiga aikoo puuttua myös alkavalla kaudella tiukalla kädellä niin sanottuun estopelaamiseen. Liiga tiukensi kyseisiin tilanteisiin liittyviä tulkintoja viime kauden alussa.

– Olemme hyvällä tiellä, mutta emme ole vielä valmiita tuon suhteen. Muutoksesta ei lähdetä kuitenkaan tinkimään, Markkanen vannoo.

Markkasen mukaan Liiga hakee myös selkeyttä maalivahtien häirintätilanteisiin, joista eri seurat antavat eniten palautetta sarjan johdon suuntaan.

– Maalivahtien estämissääntö ei muutu. Linjassa ja siihen liittyvässä viestinnässä on tarkentamisen varaa, Markkanen myöntää.

Syyskuun alussa vietetään kotimaisen kiekon kannalta jännättäviä aikoja, kun maan ylimpien kiekkoliigojen sarjajärjestelmiä tarkastellaan kokouksessa, mihin osallistuvat muun muassa SM-liigaseurojen puheenjohtajat, Liigan johto ja Jääkiekkoliiton toimijat.

Tapetille nousee muun muassa se, miten Liiga ja maan toiseksi ylin kiekkosarja Mestis rakentuvat jatkossa.

Tähän liittyvät ratkaisut ovat merkittäviä muun muassa Helsingin Jokereiden kannalta. Jokerit pelaa tällä hetkellä Mestiksessä, josta se ei pystynyt nousemaan Liigaan viime kevään karsintasarjassa Pelicansia vastaan.

Erinäköisissä väläyttelyissä on povattu, että SM-liigassa otetaan käyttöön konferenssimalli, jossa on mukana yhteensä 18 joukkuetta. Näiden joukossa olisi myös Jokerit.

Sarjajärjestelmien tilaa puidaan kokouksessa, mikä järjestetään syyskuun ensimmäisellä viikolla.