Selvitys Kelan johtamisesta valmistuu 16. joulukuuta mennessä, kertoo Kelan hallituksen puheenjohtaja.

Kelan työntekijät kokevat nyt suurta ahdistusta ja myös ulkopuolista painetta, kertoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Kela on joutunut syksyn mittaan julkisen keskustelun kohteeksi pääjohtaja Lasse Lehtosen toiminnasta aiheutuneen julkisen kohun seurauksena.

– En pidä harmillisena sitä, että media uutisoi tämäntyyppisistä asioista, pidän sitä hyvin luonnollisena. Mutta eihän tämä tietysti Kelalle organisaationa hyvää tee, Kiukas sanoo MTV Uutisille.

Kiukaksen mukaan tilanne on johtanut siihen, että Kelan henkilökunta kokee suurta kuormitusta.

– Se (tilanne) näkyy esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisessä. Ainakin, mitä olen saanut luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta viestiä, niin Kelan henkilökunta kokee suurta ahdistusta. Heihin kohdistuu ulkopuolelta täysin ansaitsematonta painetta. Se on tietysti erittäin ikävä tilanne.

Kiukas ei halua tarkemmin avata, miten asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut.

Kelan hallitus koolla joulukuun puolivälissä

MTV Uutiset kertoi viime viikolla, että Kelan johtamisesta tehdään ulkopuolinen selvitys. Selvitys valmistuu 16. joulukuuta mennessä. Tuolloin sekä Kelan hallitus että Kelan valtuusto käsittelevät tilannetta kokouksissaan.

Toistaiseksi Lehtosella on Kelan hallituksen luottamus, Kiukas sanoo.

– Kyllähän se toki kerrotaan julkisuuteenkin, jos luottamusta ei ole.

Kiukas ei halua ennakoida, nouseeko Lehtosen luottamus esille seuraavassa hallituksen kokouksessa.

– Ei tällaista asiaa listalla nyt ole, mutta totta kai hallitus voi sitä missä tahansa kokouksessaan pohtia, Kiukas sanoo.

– Mahdotonta ennakoida, ennen kuin nähdään selvityksen johtopäätökset. Ainakin itse odotan kiinnostuneena, millaisen kokonaiskuvan se antaa tilanteesta.

Kiukaan mukaan Kelan hallitus on saanut valtavasti palautetta Kelan sisältä.

– No harvoinhan sitä nyt myönteistä palautetta laitetaan. On kannettu huolta siitä, mitä esimerkiksi julkisuuteen on lausuttu. Lähtien etätyöohjeesta ja siitä, mitä pääjohtaja on julkisuudessa ja sisäisesti lausunut, Kiukas kuvailee palautteiden sisältöä.

Lehtonen on pyytänyt anteeksi julkisuuteen antamiaan lausuntoja. Lehtonen on parhaillaan sairauslomalla ja työmatkalla.

