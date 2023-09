Kissarutto

Taudin oireet vaihtelevat lievästä vakavaan. Lievässä taudissa oireina on lievä ripuli ja ruokahalun heikkeneminen. Vakavassa infektiossa on eläimellä kuumetta, oksentelua, sen yleiskunto heikkenee, ja ripuli on veristä ja voi johtaa vakavaan kuivumiseen.

Lähde: Ruokavirasto