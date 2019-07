Varoitus: Nämä kuvat eivät sovi herkille! Eläinsuojeluyhdistys jakoi kuvia heitteillejätetyistä kissanpennuista: "Homma karkaa täysin käsistä"

Julkaisun jakaneen Eläinkoti Pesän vastaava ja Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Laura Hölkki kertoo, että kuvien kissanpennut on pelastettu viime kesäkuun aikana.

Vain kiireisimmät on ehditty pelastamaan

Kuvien kissanpennut ovat kaikki samasta populaatiosta, jossa vuosien ajan kissat ovat päässeet hallitsemattomasti lisääntymään keskenään. Yhdistys on tähän mennessä pystynyt pelastamaan ainoastaan kiireisimmät.

– Siellä on vielä valtavasti niitä kissoja jäljellä, olemme vasta osan ehtineet käydä hakemassa pois, Hölkki kertoo.

Tässä tapauksessa oli onnea, että kissojen omistaja oli myötämielinen kissojen luovutukselle. Jos kissojen omistaja ei itse myönnä, ettei pysty enää hallitsemaan kissojen määrää, on eläinsuojelijoiden vaikeampi puuttua asiaan.

Hölkin mukaan Suomessa puolivillit kissapopulaatiot ovat tyypillisiä. Heidän tiedossaan on useampia jo pelkästään Etelä-Karjalan ja Etelä-Kymenlaakson alueella.

– Aikanaan on hankittu tyttökissa tai pari, eikä niitä ole leikattu. Sitten vuosien aikana se homma karkaa täysin käsistä, Hölkki kuvailee.

– Ne lisääntyvät niin nopeasti, että sitä kissojen määrää on vaikea enää yksityishenkilön eli kissan omistajan hallita.

Yleensä puolivillit populaatiot syntyvät, kun kissat ovat vapaasti liikkuvia ulkokissoja, joilla on kuitenkin pääsy sisätiloihin ruoan ääreen. Ne lisääntyvät nopeasti, eikä uusiakaan pentuja leikata. Tulevat sukupolvet jäävät usein puolivilleiksi, eivätkä saa välttämättömiä eläinlääkäripalveluja.

Hölkki on törmännyt myös sisätiloissa isoihin kissapopulaatioihin, mutta ne ovat harvinaisempia.

Kissarekisteristä apua ongelmiin?

Viime vuonna SEY arvioi kodittomia kissoja olevan noin 20 000, ja määrä on kasvamassa. Eläinkoti Pesässä kissojen määrä on tuplaantunut viime vuodesta. Hölkin mukaan tällä hetkellä paras vastakeino on valistus.