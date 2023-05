Omistaja tiivisti "terrorisoivan" kissan yösekoilut kahteen minuuttiin – järjetön somesuosio: "Miksi nauroin niin kovaa tälle?"

Ash -nimisestä rescue-kissasta on tullut varsinainen somesankari, kun sen tähdittämä TikTok-video meni viraaliksi. Hittivideosta uutisoi Newsweek .

"Kissat tulevat hulluiksi öisin"

Huhtikuussa julkaistu kissavideo on osunut monen huumorihermoon, sillä sitä on katsottu jo liki 30 miljoonaa kertaa TikTokissa. Kommenttejakin on ropissut liki 30 000.