Suomen luonnosta pelastetaan talvisin nälkiintyneitä ja paleltuneita kissoja – monella yhä väärä käsitys kissan pärjäämisestä

Suomen luonnossa liikkuu valtavasti kodittomia kissoja. Osa niistä on tarkoituksella hylättyjä ja osa ulos päästettyjä kissoja, jotka ovat harhailleet omille teilleen.

– Valvontaviranomainen voi puuttua tällaisiin tilanteisiin. Jos päästää ulos leikkaamattoman kissan, se hyvin suurella todennäköisyydellä alkaa lisääntyä siellä, eli meidän tulkintamme mukaan kaikkien vapaana kulkevien kissojen on oltava sterilisoituja tai kastroituja, Lindqvist sanoo.

Monella on edelleen käsitys, että kissat pärjäävät luonnossa kesät sekä talvet. Kesällä kissoilla riittää saalistettavaa, mutta silloinkin niitä uhkaavat monet vaarat, kuten petoeläimet ja liikenne. Auton alle jää vuosittain valtavasti kissoja.

Talvisin kissojen elämä on luonnossa selviytymistaistelua. Merkittävä osa kissoista kuolee kylmään tai nälkään, kertoo eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuen tiedottaja Sadri Wirzenius .

Populaatiokissoilla on yleensä ruokkija

– Syy siihen, miksi nämä ihmiset ottavat mieluummin ruokkijan roolin kuin ovat yhteydessä eläinsuojeluyhdistykseen, voi olla siinä, jos kissapopulaatio on saanut alkunsa heidän omista kissoistaan. Vaihtoehtoisesti he eivät välttämättä tiedä, että apua olisi tarjolla, tai pelkäävät, että kissat haettaisiin lopetettavaksi.

– Kissoja on perinteisesti pidetty itsenäisinä oman tiensä kulkijoina. Jos kissa ei ole palannut kotiin, on saatettu todeta, että hommataanpa uusi kissa. Kissoja arvostetaan edelleen vähemmän kuin koiria, mutta onneksi lemmikkikissoista on vihdoin alettu pitää parempaa huolta, Lindqvist sanoo.