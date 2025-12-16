Power sitoutui puuttumaan esitettyihin epäkohtiin.
Kuluttaja-asiamies vaati useita muutoksia kodinkoneketju Powerin alennusmarkkinointiin, tiedottaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
Kuluttaja-asiamiehen mukaan Power ei esimerkiksi ollut ilmoittanut tämän vuoden huhtikuussa julkaistussa mainosliitteessä selkeästi hintaa, jolla tuotteita oli alimmillaan markkinoitu edeltäneiden 30 päivän aikana. 28.4.–4.5.2025 ajan tarjoustuotteiden alin hinta oli liitteen mukaan tarkastettu 16.4.
– 30 päivän säännön tarkoituksena on torjua keinotekoisia alennuksia ja lisätä läpinäkyvyyttä niin, että kuluttaja saa tietoa todellisesta hinnanalennuksesta", kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.
Lisäksi Power esitteli samalla 28.4.–4.5.2025 tarjousaikavälillä alennustuotteita, joiden tarjousajaksi oli ilmoitettu viikko, vaikka hinta säilyi samana vielä ilmoitetun tarjousajan jälkeenkin. Kuluttaja-asiamiehen mukaan väärän vaikutelman antaminen tarjousten lyhytaikaisuudesta ja ainutkertaisuudesta on kiellettyä.
Power sitoutui korjaamaan alennusmarkkinointiaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.