Britannia pyrkii Trumpin mielistelyllä niin vakaaseen Yhdysvallat-suhteeseen kuin Trumpin aikana on mahdollista, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Myöhään tiistai-iltana Yhdysvaltain presidentin massiivinen Air Force One -lentokone rullasi pitkin Stanstedin lentokentän kiitotietä. Alkamassa oli Donald Trumpin toinen valtiovierailu Isoon-Britanniaan.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka saa tällaisen kunnian osakseen.

Ei siksi, että Britanniassa hänen saavutuksiaan arvostettaisiin enemmän kuin edeltäjiensä. Vaan siksi, että britit ovat todenneet valtiotasoisen mielistelyn olevan paras tapa saada arvaamaton presidentti pysymään edes hetken yhteistyökykyisenä.

Tai kuten brittilehti Independent asian muotoilee: "Hän on kuin pikkulapsi, joka on pidettävä tyytyväisenä. Muuten hän saattaa kiukunpuuskassaan hajottaa huolellisesti rakennetun mallin länsimaisesta demokratiasta, vaappua lelujensa kanssa Vladimir Putinin luokse tai iskeä brittiläiseen vientiin tuontitulleilla."

Pehmittely alkoi lähes heti, kun Trumpin toinen presidenttikausi tammikuussa alkoi. Pääministeri Keir Starmer vieraili Valkoisessa talossa ensimmäisen eurooppalaisena johtajana ja luovutti Trumpille kutsun kuningas Charlesilta.

Kutsun esittäminen miellytti samalla myös Euroopan päättäjiä. Olihan Starmer samalla myös Euroopan viestinviejä tilanteessa, jossa Trumpin hallinnon toiminta hermostutti syvästi vanhan mantereen päättäjiä.

Sen jälkeen mielistely onkin vakiintunut Euroopan toimintatavaksi suhteessa Trumpiin, jolla transatlanttinen liittolaissuhteen rippeitä pyritään pitämään kasassa.

Donald Trump majoittuu Windsorin linnassa eikä valtiovierailun ohjelmaa järjestetä Lontoossa. Yhdeksi syysksi on arveltu sitä, että mielenosoitukset saadaan pidettyä poissa Trumpin silmistä./All Over Press

Britannialla on mielistelyssä käytössään valttikortti, jota ei kaikilla ole. Trump on kuninkaallisfani ja erityisesti hän kunnioittaa Britannian kuningasperhettä.

Noustessaan Air Force Onen kyytiin Trump muisti korostaa toimittajille sitä, miten hyvä ystävä hänelle on kuningas Charles (kovin elegantti gentlemanni muuten) ja miten suuri kunnia on päästä ennennäkemättömälle toiselle valtiovierailulle.

Vierailun pompöösit yksityiskohdat on viritetty niin, että niistä kelpaa brassailla vielä pitkään tämän viikon jälkeenkin.

Keskiviikkona vierailuohjelma keskittyy juhlallisuuksiin Windsorin linnassa, jossa Yhdysvaltain presidentti puolisoineen myös majoittuu. Poliittiset neuvottelut hoidetaan pääministerin maaseutuasunnolla Chequersissa torstaina.

– Tähän ei ole koskaan ennen käytetty Windsorin linnaa, vaan Buckinghamin palatsia. En halua sanoa kumpi niistä on parempi, mutta kuulemma Windsorin linna on kaikista upein, Trump muistutti toimittajille lähtiessään.

Mainitsiko hän vierailun poliittisen osan isäntää Keir Starmeria? Ei tietenkään.

Eikä Starmer varmaankaan pane tätä pahakseen. Ennakkotietojen perusteella poliittisissa neuvotteluissa pyritään keskittymään kauppaan ja jättämään muut asiat vähemmälle huomiolle.

Muun muassa Ukraina, Gaza, ilmasto, laitaoikeiston nousu ja maahanmuutto ovat aiheita, joista Trumpin ja Starmerin hallituksen kannat ovat ainakin osittain vastakkaisia.

Niitä välttelemällä Trump voidaan pitää hyvällä tuulella ja vierailusta saadaan ulosmitattua kaikki se, mitä Britannian taloudelle siitä on ulosmitattavissa.

Samalla maiden välinen suhde saataisiin pidettyä niin vakaana kuin se on Trumpin kaudella mahdollista.