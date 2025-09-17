Toista valtiovierailua on brittimediassa kuvattu ennennäkemättömäksi kunnianosoitukseksi.
Yhdysvaltain presidenttipari on valtiovierailulla Britanniassa. Donald Trumpin ja hänen puolisonsa vierailun päätapahtumat sijoittuvat keskiviikolle ja torstaille. Kuningas Charles puolisoineen ottaa presidenttiparin vastaan Windsorin linnassa iltapäivällä Suomen aikaa.
Luvassa on mediatietojen mukaan koko kuninkaallisen loiston spektaakkeli juhlaillallisineen, ja paikalla ovat myös muun muassa Walesin prinssi ja prinsessa. Trump tapaa myös Britannian pääministerin Keir Starmerin.
Trumpin on vierailunsa aikana määrä laskea seppele edesmenneen kuningatar Elisabetin haudalle Windsorin linnan kappelissa. Mittavien turvajärjestelyiden vierailu päättyy torstaina.
Perinteisesti Yhdysvaltain presidentit eivät enää tee valtiovierailuita Britanniaan toisella kaudellaan vaan tapaavat kuninkaallisia epämuodollisemmissa merkeissä, kuten lounaalla tai teehetken merkeissä. Tätä toista valtiovierailua onkin brittimediassa kuvattu ennennäkemättömäksi kunnianosoitukseksi Yhdysvaltain presidentille.
Trump teki ensimmäisen varsinaisen valtiovierailunsa Britanniaan vuoden 2019 kesällä.