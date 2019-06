Trumpin hermostuttanut vauvapallo tekemässä paluun – Britannia valmistautuu presidentin valtiovierailuun

Brittipolitiikka on EU-eroprosessin venymisen takia täydessä myllerryksessä. Kunhan Trumpin vierailu on saatu hoidettua, brexit-sovun saavuttamisessa epäonnistunut pääministeri Theresa May aikoo erota perjantaina konservatiivipuolueen johdosta.

Trumpin vierailu on tärkeä, koska brexit on asettanut myös Yhdysvaltojen ja Britannian perinteisen erityissuhteen uuteen valoon, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.



Jos Britannia eroaa EU:sta, se tarvitsee vapaakauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Se ei kuitenkaan tule ilmaiseksi – varsinkaan Trumpin kaudella.

– Yhdysvaltojen kauppasopimuslinja on ollut viime aikoina hyvinkin tiukka. Yhdysvaltojen markkinat ovat Britannialle tavattoman tärkeät, mutta sama ei päde toisinpäin, Aaltola sanoo.

Yhdysvallat on jo kovistellut Britanniaa ottamaan tiukemman linjan kiinalaiseen teknologiajätti Huaweihin, jota Yhdysvallat epäilee vakoilusta Kiinan piikkiin.

– Britannian ja Yhdysvaltojen suhteessa on tällä hetkellä monenlaisia jännitteitä. Oletusarvona kuitenkin on, että maiden erityissuhde pysyy tärkeänä ja Britannia on jatkossakin Euroopalle tärkeä transatlanttinen linkki, Aaltola uskoo.

Suurmielenosoituksia odotettavissa Lontoossa

Trumpin kannalta vierailusta kuitenkin tuskin selvitään ilman ongelmia, koska Lontooseen odotetaan maanantaina suurmielenosoitusta presidenttiä vastaan. Ennakkotietojen mukaan myös Trumpin viimevuotiselta vierailulta tuttu, presidentin kiukuttelevana vauvana vaipoissa esittävä jättipallo on tekemässä paluun.

Stop Trump -protestiliikkeen mukaan tarkoituksena on viestiä, etteivät britit hyväksy Trumpin politiikkaa eikä presidenttiä olisi pitänyt kutsua Britanniaan.

– Trump pitää kunnianosoituksista, ja se, miten niitä hänelle Britanniassa annetaan, on tärkeää matkan sujumisen kannalta. Trumpin aiemmilta valtiovierailuilta tiedämme, että presidentillä on myös tapana mekastaa Twitterissä, jos hän ei koe oloaan mukavaksi, Aaltola muistuttaa.

Tapaako Trump "ystävänsä" Boris Johnsonin?

Trump vieraili Britanniassa ensimmäistä kertaa viime kesänä. Tällä kertaa kyseessä on varsinainen valtiovierailu kuningattaren kutsusta, kun edellisellä kerralla kyse oli työvierailusta.

Nähtäväksi jää, malttaako Trump pysyä erossa Britannian sisäpolitiikasta. Ennen matkaa presidentti väläytti, että saattaa tavata Lontoossa Mayn seuraajaksi mielivän Boris Johnsonin tai EU-vaaleissa menestyneen brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen.

– Nigel Farage on ystäväni, Boris on ystäväni, he ovat mainiota tyyppejä, hyvin mielenkiintoisia ihmisiä, Trump sanoi.

Virallisen ohjelman mukaan Trump tapaa maanantaina kuningatar Elisabetin, kruununprinssi Charlesin sekä muita kuningashuoneen jäseniä. Tiistaina vuorossa ovat pääministeri May sekä arvovieraiden tähdittämä juhlaillallinen Yhdysvaltojen suurlähettilään virka-asunnolla. Keskiviikkona Trumpin vierailu huipentuu Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlallisuuksiin Portsmouthissa Etelä-Englannissa.

Aaltolan mukaan olisi erikoista, jos Yhdysvaltojen presidentti puuttuisi Britannian sisäpoliittisiin kysymyksiin.