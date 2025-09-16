Donald Trump saapuu tiistaina vierailulle Lontooseen yhdessä vaimonsa kanssa.
Huomenna keskiviikkona käynnistyy vierailun varsinainen ohjelma, kun Yhdysvaltain presidentti vierailee Berkshiressä sijaitsevassa Windsorin linnassa, missä hänet ottaa vastaan kuningas Charles.
Tämänkin vierailun aikana odotettavissa on massiivia turvajärjestelyjä sekä Trumpia vastustavia mielenosoituksia.
Tästä saatiin ensimakua jo maanantaina, kun Windsorin linnan viereiseen puistoon pystytettiin jättimäinen kuva, jossa presidentti poseeraa yhdessä seksuaalirikoksista tuomitun liikemies Jeffrey Epsteinin kanssa.
400 neliömetrin kokoista kuvaa on mainostettu "maailman isoimpana kuvana" Trumpista ja Epsteinistä. Tempauksesta vastasi Everyone hates Elon -ryhmittymä.
– On aika juhlia erityistä suhdetta – pedofiili Jefrrey Epsteinin ja presidentti Donald Trumpin välistä suhdetta, ryhmittymä kommentoi provosoivasti.
Aiempina vuosina Lontoon kaduilla nähtin muun muassa jättikokoinen huomiota herättänyt vauva-Trump-ilmapallo.