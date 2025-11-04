Kirja-arvostelija valittelee Marinin kirjoitustyylin latteutta, persoonattomuutta ja huumorin vähäisyyttä.
Ex-pääministeri Sanna Marinin kirja Hope in Action sai varautuneen vastaanoton yhdysvaltalaisessa Kirkus Reviews -kirjallisuuslehdessä.
Arvostelun kirjoittaja käy arviossaan läpi kirjan sisältöä eli Marinin elämäntarinaa, pääministerikautta ja niiden Marinissa herättämiä ajatuksia.
Kriitikko kiittelee Marinin näkemyksellisyyttä, mutta valittelee samalla hänen kirjoitustyylinsä latteutta, persoonattomuutta ja huumorin vähäisyyttä. Hän pitää Marinin kirjaa inspiroivana, mutta samaan aikaan kummallisen vaisuna.
– Huolellisesti muotoiltu poliittinen muistelmateos, jota heikentää vaatimaton tarinankerronta, joka ei täysin onnistu tempaamaan lukijaa mukaansa, arvostelija summaa kirjoituksensa lopuksi.
New Yorkissa ilmestyvä Kirkus Reviews on vuonna 1933 perustettu kirjallisuuslehti, joka on tunnettu myös vuosittain jakamastaan Kirkus Prize -kirjallisuuspalkinnosta.
Marinin kirja on ilmestynyt suomeksi nimellä Toivo on tekoja (Gummerus).