Kirja: Jussi Halla-aho oli kuolla nuorena: "Alkaa aina tärisyttää"

Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) auktorisoidussa elämäkerrassa (Readme.fi) hän kertoo kahdesta vaarallisesta tilanteesta varhaisaikuisuudessa.

Vuonna 1993 Halla-aho kertoo ajaneensa pimeänä talvisena iltana vanhaa Hämeenlinnanväylää kohti Tamperetta.

– Rajoituksen mukaisessa 80 kilometrin tuntivauhdissa pyörien ote jäisestä tienpinnasta irtosi täysin varoituksetta, ja auto alkoi pyöriä ympyrää. Muistan, että näin takana tulevan auton etuvalot silmieni edessä kaksi eri kertaa, joten autoni teki puolitoista täyttä kierrosta ennen kuin suistui perä edellä vasemman puolen pientareelle ja sitä pitkin metsän reunaan, kirjoittaa Halla-aho kirjan loppusanoissa.

Halla-ahon mukaan pysähtyessään auto kallistui jyrkässä rinteessä.

– (Auto) oli hetken kaatumassa repsikan (oikean) puolen kyljelle ja siitä ehkä vielä katolleen, mutta lopulta minä olin riittävän painava, ja auto laskeutui rinteeseen oikein päin, kirjoittaa Halla-aho.

Halla-aho kertoo muistaneensa, että auton kieppuessa koko elämä ehti pyöriä pikakelauksella silmien edessä, aivan kuten kirjoissa kerrotaan.

Matkapuhelimet olivat vielä harvinaisia, joten yksi paikalle pysähtyneistä lupasi soittaa Tiepalvelun paikalle seuraavalta huoltoasemalta.

– Vasta paljon myöhemmin aloin miettiä, miten käsittämätön tuuri kävi. Ketään ei juuri silloin tullut vastaan, vaikka muuten liikennettä oli kohtuullisesti. Suistuin tieltä kohdassa, jossa ei ollut kiviä, liikennemerkkejä eikä metsää vaan pelkkää tyhjää ja sileää piennarta. Auto ei kaatunut, vaikka aluksi meinasi tehdä niin, kirjoittaa Halla-aho.

Putoaminen ikkunasta

Seuraavana talvena, alkuvuodesta 1994, Jussi Halla-aho kertoo istuneensa kauempaa tulleiden kavereidensa kanssa iltaa hotelli Villan kattohuoneistossa Tampereella.

– Syystä tai toisesta istuin auki olevalla ikkunalla, ja jonkin sähläyksen seurauksena putosin ikkunasta selkä edellä jyrkästi viettävälle katolle. Ennen kuin tajusin, mitä tapahtuu ja miten päin olen, olin pysähtynyt poikittain alemman kerroksen kattoikkunaan.

Halla-aho kertoo, että hänet saatiin vedettyä ikkunasta takaisin sisään kavereidensa lakanasta tekemän köyden avulla.

– Vasta vanhempana alkoi miettiä, että jos olisin pudonnut mistä tahansa muusta ikkunasta, olisin liukunut esteettä katon reunalle ja pudonnut siitä viisi kerrosta asvaltille. Alkaa aina tärisyttää, kun näen hotelli Villan, kirjoittaa Halla-aho.

