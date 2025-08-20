Halla-aho avautuu uutuuskirjassa avioliittonsa ulkopuolisesta lapsesta ja suhteesta

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoo auktorisoidussa elämäkerrassaan (Readme.fi) aiempaa enemmän omasta näkökulmastaan tilanteesta, jossa hänen avioliiton ulkopuolisesta suhteestaan syntyi lapsi.

Jussi Halla-ahon ollessa ehdolla perussuomalaisten puheenjohtajaksi toukokuussa 2017 tuli julkisuuteen tieto siitä, että hänellä oli ollut avioliiton ulkopuolinen suhde, josta syntyi poika vuonna 2015. Halla-aho kommentoi asiaa tuolloin Facebookissa:

– Olen tehnyt yksityiselämässäni virheitä, joita en saa tekemättömäksi. Olen pyytänyt anteeksi niiltä, joille asia kuuluu, ja elänyt seurausten kanssa parhaan taitoni mukaan. Olen tunnustanut kyseisen lapsen ja huolehtinut muista asiaan kuuluvista velvoitteista. Moraaliselta kannalta tapahtuneessa ei ole mitään selittelemistä eikä puolustelemista. Asian tulo julkisuuteen on kiusallisinta niille, jotka ovat tilanteeseen syyttömiä. Näistä ja toisen osapuolen olosuhteisiin liittyvistä syistä olen päättänyt olla ruokkimatta aiheen julkista puintia, enkä kommentoi asiaa tämän enempää, kirjoitti Halla-aho.

Elämäkerran kirjoittaja Markku Heikkilä kertoo kirjassa, että Halla-aho ei aluksi aikonut kertoa asiasta enempää, mutta tuli projektin edetessä toisiin ajatuksiin.

Halla-ahon kertomana asiat menivät näin.

– Nainen, jonka kanssa minulla oli sivusuhde ja johon tässä viittaan lyhenteellä E, kertoi keväällä 2015 olevansa raskaana. Hän oli käyttänyt ehkäisyä, ja kun kysyin, miten raskaus oli mahdollinen, hän sanoi iloisesti, että se on jonkinlainen ihme, kertoo Halla-aho kirjassa.

"Yritin kartoittaa epätoivoisiakin ratkaisuja"

Halla-aho kertoo tunteneensa olleensa ansassa ja umpikujassa, josta ei ole minkäänlaista ulospääsyä.

– Ei minua ahdistanut se, mitä asiasta julkisuudessa minulle seuraisi, vaan kaikki se kärsimys ja häpeä, jota koituisi tilanteeseen syyttömille vaimolleni, lapsilleni ja läheisilleni. Yritin kartoittaa kaikkia ratkaisuja, epätoivoisiakin kuten itsemurhaa, mutta ymmärsin sitten, että sekin olisi vain keino paeta omaa häpeääni, eikä todennäköisesti lohduttaisi ketään muuta asianosaista, Halla-aho kertoo kirjassa.

Halla-aho kertoo kirjassa E:n lopulta myöntäneen, että oli jättänyt ehkäisyn tarkoituksella pois. Halla-aho sanoo, että hänellä ei ollut mitään aikomusta jättää perhettään.

Kun isyystesti todisti, että epäilyn sijaa lapsen isästä ei ole, Halla-aho kertoo alkaneensa osallistua lapsen kustannuksiin ja kertoneensa asian vaimolleen, kahdelle vanhimmalle lapselleen ja lähiomaisilleen alkuvuodesta 2016.

Halla-aho sanoo tuntevansa päivittäistä surua ja murhetta siitä, että ei ole olosuhteiden vuoksi voinut tarjota viidennelle lapselleen sellaista isäsuhdetta, joka lapsella pitäisi olla.

– Toivon, että ajan myötä sellainen olisi mahdollista rakentaa, kertoo Halla-aho kirjassa.

Lapsen äidin näkökulma

Halla-ahon avioliiton ulkopuolisen lapsen äiti vahvistaa Iltalehdelle, että Halla-aho ei tiennyt ehkäisyn lopettamisesta.

Nainen sanoo lehdelle, että hän ei olettanut Halla-ahon jättävän perhettään hänen vuokseen, toisin kuin Halla-aho kirjan mukaan oli päätellyt.

Juttua täydennetty 20.8. klo 9.35: Täydennetty avioliiton ulkopuolisen lapsen äidin kommenteilla Iltalehdestä.