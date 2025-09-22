Islannin presidenttiparin Suomen-vierailun teemoina ovat Suomen ja Islannin kahdenväliset suhteet, pohjoismainen ja muu alueellinen yhteistyö, arktisen alueen kysymykset sekä tuki Ukrainalle.

Islannin tasavallan presidentti Halla Tómasdóttir saapuu yhdessä puolisonsa Björn Skúlasonin kanssa valtiovierailulle Suomeen 7.–8. lokakuuta 2025. Vierailua isännöivät tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb.

Presidentti Stubb ja rouva Innes-Stubb vastaanottavat Islannin presidenttiparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin tiistaina 7. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin kello 10 alkaen.

Tervetuloseremonian jälkeen Presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat muun muassa maiden kahdenväliset suhteet, arktisen alueen kysymykset sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Keskustelujen päätyttyä presidentit tapaavat mediaa yhteisessä lehdistötilaisuudessa.

Islannin presidenttiparin ohjelmassa on tiistaina myös Helsingin pormestari Daniel Sazonovin isännöimä lounas kaupungintalolla, seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaalla, vierailu eduskuntaan ja tapaaminen eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon kanssa sekä pääministeri Petteri Orpon tapaaminen Kesärannassa.

Yhteisen ohjelman lisäksi herra Skúlason vierailee yhdessä rouva Innes-Stubbin kanssa Ravintola Nollassa, Olympiastadionilla ja TAHTO-urheilumuseossa sekä Solar Foods -yrityksen pääkonttorilla.

Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidenttiparin isännöimään juhlapäivälliseen Presidentinlinnassa.

Tutustumista Nokian innovaatioihin ja Aalto-yliopiston näyttelyyn

Keskiviikkoaamuna 8. lokakuuta presidenttiparit vierailevat Nokian vierailukeskuksessa ja NYT Yrityskylässä Espoossa. Nokian vierailukeskuksessa presidentit tutustuvat Nokian innovaatioihin ja osallistuvat yritysseminaariin, joka kokoaa yhteen suomalaisia ja islantilaisia energia-alan, peliteollisuuden ja teknologiateollisuuden yrityksiä.

Yrityskylässä presidenttiparit pääsevät tutustumaan maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittuun suomalaiseen oppimiskokonaisuuteen, jossa tarjotaan kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille kokemuksia työelämästä, taloudesta, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta.

Keskiviikon ohjelmaan sisältyy Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkäsen isännöimä lounas Gumbölen kartanossa.

Valtiovierailu jatkuu Aalto-yliopistossa, jossa tutustutaan ensin Designs for a Cooler Planet -näyttelyyn, joka esittelee opiskelijoiden ja tutkijoiden poikkitieteellistä työtä. Näyttelyssä on esillä kokeiluja, ratkaisuja ja prototyyppejä, joilla etsitään uusia tapoja muuttaa maailmaa tieteen, taiteen, teknologian ja talouden keinoin. Seuraavaksi presidentit keskustelevat opiskelijoiden kanssa johtajuudesta muuttuvassa maailmanjärjestyksessä. Vierailun päätteeksi seurue tutustuu monialaista yhteiskehittämistä edistävään Aalto Design Factory -keskukseen.

Iltapäivällä presidenttiparit osallistuvat kierrokselle Arkkitehtuuri- ja designmuseossa, jossa he tutustuvat pian avattavaan Pako Muumilaaksoon -näyttelyyn. Näyttely käsittelee ennennäkemättömällä tavalla Tove Janssonin ja Muumien suhdetta arkkitehtuuriin, rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.

Valtiovierailun päättää Islannin presidenttiparin isännöimä vastaanotto Katajanokan Kasinolla.

Islannin presidenttiparin valtiovierailuseurueeseen kuuluu myös ulkoministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Islannin edellinen presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson teki puolisonsa Eliza Reidin kanssa valtiovierailun Suomeen viimeksi toukokuussa 2018. Edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki puolisonsa Jenni Haukion kanssa valtiovierailun Islantiin lokakuussa 2022.