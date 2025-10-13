"Jos keskusta ja SDP eivät pääsekään yhteisymmärrykseen, tässä voi aueta portti toiseenkin mahdollisuuteen", Petteri Orpo sanoi Jussi Halla-aholle keväällä 2019.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo keskusteli perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyöstä jo SDP:n voittamien eduskuntavaalien jälkeen keväällä 2019.

Näin Orpo kertoo pitkäaikaisen Helsingin Sanomien politiikan toimittajan Teemu Luukan uutuusteoksessa Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu.

Alle kaksi vuotta aiemmin, kesällä 2017, silloinen valtiovarainministeri Orpo ei ollut nähnyt edellytyksiä kokoomuksen ja Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten hallitusyhteistyölle.

Tiellä seisoi ”yleinen länsimainen, ihmisyyteen liittyvä arvopohja”, jota Orpon mukaan kokoomus kannatti, perussuomalaiset ei.

Tuolloin Halla-aho oli juuri valittu perussuomalaisten puheenjohtajaksi, minkä seurauksena puolue hajosi kahtia.

Orpon mukaan puolue ei ollut enää sama kuin kaksi vuotta aiemmin, jolloin Juha Sipilän (kesk.) hallitus aloitti toimintansa kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa.

Ehdotti "SDP:n syrjäyttämistä"

Keväällä 2019 SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne halusi hallitukseen kokoomuksen kanssa. Keskustelut kuitenkin kariutuivat, ja Rinteen hallitukseen päätyi keskusta.

Hallitustunnustelujen aikana Orpo lähestyi Halla-ahoa, jonka perussuomalaiset oli juuri noussut eduskunnan toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

– Sanoin Halla-aholle, että jos keskusta ja SDP eivät pääsekään yhteisymmärrykseen, niin tässä voi aueta portti toiseenkin mahdollisuuteen. Eli siihen, että tunnusteluvastuu siirtyy meille, kertoo Orpo.

Orpo sanoo ehdottaneensa kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitustyötä ”ihan tosissaan”.

Kaksi vuotta aiemmin hän oli sanonut puheessaan puolueväelle, että Halla-ahon puolueen arvopohjaa voi tarkastella lukemalla, "mitä Hommaforumilla ihmisistä kirjoitetaan”.

Kirjan mukaan Orpo oli keskustellut "SDP:n syrjäyttämisestä" myös Sipilän kanssa. Luukka huomauttaa, että vaikka Rinne ei olisi saanut hallitusta kasaan, ei sen muodostaminen olisi tosiasiassa siirtynyt kokoomuksen vastuulle, vaan perussuomalaisten.

Orpon mukaan keskusteluja voidaan kuitenkin pitää alkusysäyksenä kokoomuksen ja perussuomalaisten lähentymiselle, joka kulminoitui Orpon johtamaan kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien hallitukseen vuonna 2023.

Poliittista peliä

Halla-aho ei uutuusteoksessa kommentoi sitä, käytiinkö Orpon kanssa mitään keskusteluja. Tuoreessa elämäkerrassaan hän kuitenkin mainitsi kokoomuksen olleen vuonna 2019 yhteydessä perussuomalaisiin ja vakuutelleen, että "arvopohja-asiat, joista puhuttiin 2017, olivat silloin ja nyt on nyt".

Halla-ahon mukaan Orpo oli yliarvioinut suosionsa SDP:n silmissä ja alkanut harkita perussuomalaisia ymmärtäessään, ettei muitakaan kandidaatteja hallituskumppaniksi ollut tarjolla. Tai ainakaan sellaisia, joiden kanssa olisi voinut toteuttaa kokoomuslaista politiikkaa.

Perussuomalaisissa Orpon kesän 2017 arvoretoriikka nähtiin alun perinkin poliittisena pelinä, kertoo uutuuskirjassa nykyinen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio (ps.). Tavion mukaan kokoomus yritti omaa etuaan ajaakseen tuhota perussuomalaisen puolueen.

– Kokoomus olisi päässyt aivan erilaisiin asetelmiin, jos se olisi ollut selkeästi johtava oikeistopuolue Suomessa, Tavio sanoo.