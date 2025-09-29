Halla-ahon elämänkerrasta keskusteltiin tänään eduskunnan kirjastossa.

Eduskunnan kirjasto järjesti tänään yleisölle avoimen keskustelutilaisuuden eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) hiljattain julkaistusta elämäkerrasta.

Yleisöä oli kehotettu saapumaan rajatun paikkamäärän vuoksi paikalle hyvissä ajoin ja ensimmäiset saapuvatkin jo noin tuntia ennen tilaisuuden alkua. Tungosta ei kuitenkaan lopulta synny. Paikalle saapuu nelisenkymmentä ihmistä, varsin tasaisesti naisia ja miehiä.

Yksi aikaisista tulijoista kertoo tulleensa tilaisuuteen kuunneltuaan Halla-ahosta kertovan audiodraaman ja aloitettuaan Halla-ahon elämäkerran lukemisen. Nainen irtisanoutuu täysin Halla-ahon poliittisista näkemyksistä, mutta pitää mielenkiintoisena Halla-ahoa ihmisenä ja hänen polkuaan.

– Nuorillekin se voi antaa toivoa, että jos ei ihan heti tiedä, mitä tekee elämällään niin elämä kantaa, nainen sanoo.

Politiikkaan vahingossa

Halla-aho kertoo tilaisuudessa päätyneensä politiikkaan sattumien ja vahinkojen kautta.

– Ei oikeastaan kaduta, vastaa Halla-aho yleisökysymykseen.

Haasteiden lisäksi on ollut myös mielenkiintoista, hän perustelee.

Yleisö kysyy Halla-aholta myös isoista teemoista, sellainen on esimerkiksi rakkaus. Mikä on rakkauden merkitys ja miten se näkyy hänen arjessaan?

Halla-aho vastaa, että hänelle tulee mieleen lapset ja heidän kanssaan vietetty aika.

– Omassa elämässäni näkyy näin, sanoo Halla-aho.