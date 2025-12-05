Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kommentoi kansanedustaja Timo Vornasen saamaa rikostuomiota.
Jussi Halla-aho sanoo, että kansanedustaja Timo Vornasen saamalla tuomiolla ei ole mitään suoranaisia vaikutuksia hänen asemaansa.
Perustuslain mukaan eduskunnalla on mahdollisuus erottaa kansanedustaja, joka on saanut lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen tuomio ei ole vielä lainvoimainen.
Mikäli tuomiosta tulee lainvoimainen, mahdollisen erottamisprosessin on Halla-ahon mukaan lähdettävä kansanedustajan aloitteesta.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen tänään kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.