Kiristäjien uhkailema Puotilan ampuja anoi kerta toisensa jälkeen ystäviään tueksi, mutta jäi yksin – "Sanoin että stop, en halua kuulla asiasta"

– Tämä oli yllätys. Ajattelen, että asia olisi mennyt täysin toisinpäin, eli että häntä tai hänen perhettään olisi ammuttu. Tämä ei ole ollenkaan hänen tapaistaan. En koskaan olisi uskonut, että tilanne tällaiseksi menisi. Vastapuolelta tulleen paineen on täytynyt olla todella kova ja hänen on pitänyt pelätä tosissaan, perheenisän 40 vuotta tuntenut lapsuudenystävä kertoi poliisille.

Kaikki alkoi lainasta

– Minulla on kaksi muutakin tytärtä, mutta he asuvat äitinsä luona.

Piina alkoi

– Mulla on elämässäni tilanne, josta en löydä ulospääsyä. Ja kyseessä on oma henki, hän viestitti eräälle vanhalle ystävälleen, jonka kanssa oli perustanut aikoinaan yrityksenkin yhdessä.

"Tämä on ollut hyvin julkinen asia"

– Tämä on ollut hyvin julkinen asia ja moni on tiennyt tästä, miehen 25 vuotta tuntenut ystävä kuvaili poliisille myöhemmin.

Kiristäjä uhkasivat lapsia

Pyysi ja pyysi apua

– Hän on hieno mies ja olemme ystäviä. Olemme tunteneet noin seitsemän vuotta. Kun hän alkoi kertomaan tilanteestaan, sanoin että stop, en halua kuulla asiasta enkä liittyä asiaan mitenkään. Mitä vähemmän tiedän, sitä parempi se on minulle, eräs 55-vuotiaan nyrkkeilyn kautta tunteva ystävä kertoi poliisille jälkeenpäin.

– Sanoin hänelle, että koska lapsia on kyseessä, hän ei minun mielestäni toimisi mitenkään väärin, jos hän ilmoittaisi poliisille. Koti on kuitenkin pyhä paikka, nyrkkeilyn kautta tullut ystävä kertoi poliisille myöhemmin.

Hankki salaa aseen turvakseen

Molemmat kiristäjät on tuomittu aiemmin vakavista väkivaltarikoksista. UB-jengiin kuuluva kiristäjä on syyllistynyt esimerkiksi erittäin raakaan kidutuspahoinpitelyyn, jonka seurauksiin uhri kuoli.

Kulki luotiliivit päällä

Ilmoitti poliisille tapaamisesta

Odotti autossa poliisia

– Häntä ja hänen perhettään on uhattu. Tilanne on kestänyt monta kuukautta. Hän on ollut erittäin ja poikkeuksellisen peloissaan. Hän ei normaalisti pelokas ole ja huomasin hänen käytöksestään, että nyt on vakavasta asiasta kyse, ampujan 25 vuotta tuntenut ystävä kuvaili myöhemmin poliisille.