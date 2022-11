Ex-jengirikollinen Mika "Immu" Ilmen näki, kun Puotilan ampumisen uhri lyyhistyi ajoradalle: "Kaveri näytti valitettavasti aika tutulta"

Poliisi tutkii murhana

– Esitutkinta on vielä aivan aluillaan ja rikosnimike voi totta kai muuttua vielä tutkinnan aikana, Lindholm sanoo.

MTV Uutisten tietojen mukaan henkirikoksesta epäilty mies on helsinkiläinen kehonrakentaja, jolla on rakennusalan yritys. Miehellä on rikostaustaa.