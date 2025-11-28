Venäjän miehitettyihin avaruuslentoihin saattaa tulla viivästyksiä Baikonurin avaruuskeskuksen laukaisualustan vaurioiduttua.
Venäjän Baikonurin avaruuskeskuksen laukaisualusta on vaurioitunut eilen tapahtuneen miehitetyn Sojuz-lennon laukaisun yhteydessä. Aiheesta uutisoi The Moscow Times.
Sojuz MS-28-lennon mukana oli kaksi venäläistä kosmonauttia ja yksi Nasan astronautti. Lento laukaistiin Kazakstanissa sijaitsevasta avaruuskeskuksesta kohti kansainvälistä ISS -avaruusasemaa. Alus telakoitui onnistuneesti ISS:lle.
Avaruusjärjestö Roscosmos kertoo, että laukaisun jälkeen laukaisualustalla havaittiin vaurioita useissa kohdissa. Järjestön mukaan sillä on kaikki tarvittavat varaosat alustan korjaamiseen ja vauriot tullaan korjaamaan "lähitulevaisuudessa".
The Moscow Times kertoo N+1 -tiedesivuston tietoihin viitaten, että Baikonurin avaruuskeskus on Venäjän ainoa toiminnassa oleva alusta miehitettyjen Sojuz-lentojen lähettämiseksi ISS:lle. Laukaisualustan vaurioituminen saattaa täten aiheuttaa lykkäyksiä Venäjän tuleville miehitetyille lennoille.