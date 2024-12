Ufoja, drooneja vai lentokoneita? Mitä ihmiset ovat nähneet New Jerseyn taivaalla?

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on saanut maan itärannikolla sijaitsevasta New Jerseyn osavaltiosta tuhansia ilmoituksia öisin lentävistä drooneista eli lennokeista. Outoja havaintoja on tehty myös muilla paikkakunnilla Yhdysvalloissa.

Erikoiset havainnot ovat synnyttäneet salaliittoteorioita ja väitteitä jopa siitä, että kyseessä olisivatkin lentävät lautaset eli ufot. Samaan aikaan hallituksen viranomaiset eivät näytä oikein ymmärtävän mistä on kyse.

Space.com on koonnut yhteen asiantuntijoiden näkemyksiä tilanteesta. Heidän mukaansa tilanne on ollut omiaan synnyttämään virheellisiä tulkintoja.

Oklahoman ilmailuinstituutin johtajan Jamey Jacobin mukaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että ihmiset eivät ymmärrä, kuinka paljon normaalia lentoliikennettä taivaalla todellisuudessa liikkuu.

– Suurin osa ihmisistä ei yleensä katsele paljon öistä taivasta. Ja sitten kun sitä katsoo, niin alkaa huomata mitä kaikkea ympärillä liikkuu.

Jacobin mukaan droonien uhkaan pitää kyllä osata valmistautua. Hänen mukaansa nyt syntyneessä kohussa on kuitenkin kyse suurimmaksi osaksi siitä, että tavallisia miehitettyjä lentokoneita on luultu joksikin muuksi.

Jacob huomauttaa, että hämärien operaatioiden yhteydessä aluksissa ei käytettäisi yleensä valoja, jotta niitä ei olisi helppo jäljittää.

Hänen mukaansa normaalien ilma-alusten virheellinen tunnistaminen lennokeiksi johtuu siitä, että niiden kokoa ja etäisyyttä on hankala määrittää silmämääräisesti.

Hallituksen omia drooneja?

UAP Studiesin hallituksen jäsen Robert Powell puolestaan uskoo, että kyseessä ovat Yhdysvaltain hallituksen operoimat droonit.

Hän epäilee, että Yhdysvaltain viranomaiset tietävät niistä paljon enemmän kuin julkisuuteen on kerrottu. Powell ei usko väitteitä siitä, että lennokit olisivat muiden maiden lähettämiä.

Powell pohtii, että myös tässä tapauksessa tilanne johtaa helposti siihen, että huolestuneet ihmiset alkavat uskoa näkevänsä lennokkeja kaikkialla.

– Salaliittoteorioita alkaa pulpahdella, kun hallitus panttaa tietoa ja antaa älyttömiä lausuntoja, joissa todetaan, että ”Emme tiedä mitä kyseiset droonit ovat, mutta tiedämme että ne eivät aiheuta vaaraa”, Powell toteaa.

Harvardin yliopiston astrofyysikko Avi Loeb puolestaan uskoo, että havaitut droonit ovat siviilien tai jonkun muun valtion operoimia.

Loebin mukaan tällainen vaihtoehto ei pitäisi tulla yllätyksenä, kun ottaa huomioon, että kiinalainen vakoilupallo havaittiin Yhdysvaltain ilmatilassa juuri viime vuonna.

