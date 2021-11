Nasan johtaja tyrmistyi Venäjän asekokeesta – syntyneen romun pelättiin uhkaavan ISS-avaruusasemaa

Pienikin romu voi aiheuttaa suuren vaaran

– Avaruusromu on välitön huoneaihe. Ne nyt leijuvat siellä ja voivat aiheuttaa vaaraa myös kansainväliselle avaruusasemalle, Kirby sanoi.

Nasan Nelson sanoo lausunnossaan, että kaikilla valtioilla on velvollisuus edistää turvallista ja kestävää avaruusympäristöä.

"Tämä oli puhtaasti sotilaallinen testi"

Verge kirjoittaa, että ASAT-testejä pidetään usein poliittisina ja niillä on tarkoitus osoittaa valtion kyky tuhota satelliitteja.

– Tämä oli puhtaasti sotilaallinen testi, sapelin kalistelua, eikä sellaista olisi pitänyt tehdä. Yhä useammat avaruusteknologian parissa työskentelevät ihmiset ovat sitä mieltä, että kiertoradalla on jo nyt aivan liikaa romua. Se, että sitä pannaan sinne tahallaan lisää, on anteeksiantamatonta, syytti Harvardin McDowell.

Yhdysvaltain ja Venäjän välit ovat viime aikoina kiristyneet. Yhdysvalloissa ollaan huolissaan muun muassa venäläisjoukkojen sijoittamisesta lähelle Ukrainan rajaa. Yhdysvallat on myös ilmaissut huolensa Valko-Venäjän ja EU-maa Puolan rajatilanteesta.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on jumissa satoja EU:n alueelle pyrkiviä ihmisiä. Valko-Venäjä on usuttanut ihmisiä kohti unionia luodakseen painetta rajalle. Länsimaiden mielestä Valko-Venäjän hallinto toimii tässä Venäjän tuella. Venäjä on kiistänyt syytökset.