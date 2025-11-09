Nasan ja Lockheed Martinin "hiljaa” kulkeva X-59 teki ensimmäisen lentonsa lokakuussa.
Nasa ja Lockheed Martin ovat kehittäneet kokeellisen X-59-lentokoneen. Koneen hiljattain tekemää ensimmäistä testilentoa luonnehditaan merkittäväksi askeleeksi kohti uuden sukupolven kaupallista, ääntä nopeampaa lentomatkailua Yhdysvalloissa.
X-59 on suunniteltu siten, että se ei päästäisi voimakkaita yliäänipamauksia, vaan enemmänkin pehmeitä tömähdyksiä kulkiessaan ääntä nopeammalla nopeudella.
Lue myös: Nasa paljasti uuden yliäänikoneensa – tämä ominaisuus tekee X-59:stä ainutlaatuisen
Tiedesivusto Live Science uutisoi, että koneen testilento suoritettiin lokakuun lopulla Kaliforniassa. Ensimmäisen lennon yhteydessä tutkittiin koneen kriittisten järjestelmien toimintaa, eikä se vielä ylittänyt äänen nopeutta. Testissä kone lensi 386 kilometrin tuntivauhdilla.
Lockheeed Martinin teknisten tietojen mukaan X-59:n maksiminopeus on 1489 kilometriä tunnissa. Tämä on lähes tuplasti nopeampaa vauhtia kuin Boeing 747 -koneella.