Riikka Purra väläytti kovempia veroja sähköautoille – näin se tapahtuisi

Ajoneuvoveron korotus yksinkertainen toimi

Verotulojen laskuun monia syitä

Polttoaineverojen ohella myös autoveron ja ajoneuvoveron tuottojen ennakoidaan supistuvan lähivuosina, ja näiden verojen tuotot ovat jo alentuneet.



Esimerkiksi autoveron tuotto romahti viime vuonna neljänneksellä. Vielä viime vuosikymmenellä autoveron tuotto oli suunnilleen miljardin euron luokkaa, mutta viime vuonna enää noin 380 miljoonaa euroa.



Autoveropottia pienentää muun muassa se, että uusista autoista yhä useampi kulkee sähköllä. Täyssähköautot vapautettiin autoverosta muutama vuosi sitten. Autovero on kertaluonteinen vero, joka maksetaan uudesta tai käytettynä maahan tuotavasta ajoneuvosta, kun se ensirekisteröidään Suomessa.



Sähköistyminen nakertaa liikenteen verotuloja vuosi vuodelta enemmän, mutta VM:n lainsäädäntöneuvoksen Markus Teräväisen mukaan se ei ole ainoa syy liikenteen veropotin pienentymiseen.



Esimerkiksi polttoaineverojen tuotto on pienentynyt, kun jakeluvelvoitteella on lisätty biopolttoaineiden osuutta.



– Toisaalta tässä on kyse siitä, että polttomoottoriautot ovat pitkällä aikavälillä muuttuneet energiatehokkaammiksi. Ne kuluttavat aiempaa vähemmän polttoainetta, Teräväinen kertoo STT:lle.



Lisäksi autovero ja ajoneuvovero on sidottu hiilidioksidipäästöihin. Kun autonvalmistajien ilmoittamat päästölukemat ovat alentuneet, on se Teräväisen mukaan johtanut verotulojen laskuun.



Liikenteen veroja on kevennetty myös poliittisilla päätöksillä.



– Esimerkiksi autoveroa laskettiin aika merkittävästi pääministeri (Juha) Sipilän (kesk.) kaudella.