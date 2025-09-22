Nollapäästöisen auton ostoon voi saada 2 500 euroa.

Hallitus esittää, että uuden auton hankintaa aletaan ensi vuoden alusta lähtien tukea määräaikaisella romutuspalkkiolla. Enintään 2 500 euron romutuspalkkiota voi hakea lokakuun alusta lähtien, jos laki hyväksytään esityksen mukaisesti. Palkkioihin on varattu 20 miljoonaa euroa vuosiksi 2026–27.

Enimmäistuen voi saada, jos uutena hankittava auto on nollapäästöinen, eli käyttövoima on joko sähkö tai vety. Tuki on 2 000 euroa, jos auton hiilidioksidipäästöt jäävät alle 140 gramman kilometriltä.

Romutettavien autojen tulee olla rekisteröityjä vuonna 2015 tai sitä ennen. Romutettavan auton pitää olla ollut romutusta edeltäneen vuoden aikana vähintään 10 kuukautta yhtäjaksoisesti liikennekäytössä. Lisäksi sen pitää olla ollut hakijan omistuksessa edeltävän vuoden ajan.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan romutuspalkkio tarvitaan Suomen ikääntyvän autokannan uudistamiseksi.

– Romutuspalkkio tulee tarpeeseen, sillä Suomessa ajetaan keskimäärin lähes 14-vuotiailla autoilla. Tätä vanhemmilla ajetaan EU:ssa vain muutamassa maassa, kuten Virossa ja Romaniassa. Romutuspalkkiolla vauhditetaan autokannan uudistumista, ja tällä kertaa auton ja käyttövoiman voi valita laajasta valikoimasta polttomoottoreista vetyyn, Ranne sanoi tiedotteessa.

Suomessa on ollut määräaikaisia romutuspalkkioita käytössä aiemminkin. Edellinen kerta oli vuosina 2020–21, jolloin romutustukea saattoi käyttää myös sähköavusteisen polkupyörän tai joukkoliikennelipun hankintaan.

