Kiistellyn huntukiellon selvitystyön valmistumisen ajankohta yhä epäselvä

Hunnutettu musliminainen Lontoossa 11. helmikuuta 2011.
Kuvituskuvassa hunnutettu nainen.Lehtikuva
Julkaistu 29.08.2025 16:56

MTV UUTISET – STT

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) esille nostaman niin sanotun huntukiellon selvitystyön valmistumisen ajankohdasta ei osata kertoa STT:lle sisäministeriöstä.

Ministeriöstä vastattiin, ettei selvityksestä tai sen aikataulusta ole antaa tarkempaa tietoa. Ministeriöstä ei myöskään kerrottu, ketkä selvitystyötä valmistelevat.

Lue myös: Vankeutta, sosiaalitukien menetys ja sakkoja: Useat Euroopan maat kieltävät kasvojen peittämisen

Mari Rantanen kertoi keskiviikkona MTV:n uutisille, että selvitys valmistuisi lähipäivinä. STT ei tavoittanut Rantasta kommentoimaan selvitystä perjantai-iltapäivään mennessä.

Rantanen kertoi pitävänsä kasvot peittävän naamioitumisen lakisääteistä kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä.

Hallituksen sisällä huntukiellosta on erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi RKP ei ole kannattanut lakisääteistä kieltoa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että asia otetaan hallituksen agendalle vain, jos kaikki hyväksyvät sen.

Lue myös: 

Aktivisti pitää huntukieltoa harhautuksena: "Tarkoitusperät eivät ole jalot"

Petteri Orpo painaa jarrua huntukiellolle – "Vain siinä tapauksessa, että kaikki hyväksyvät"

Lisää aiheesta:

Petteri Orpo painaa jarrua huntukiellolle – "Vain siinä tapauksessa, että kaikki hyväksyvät"Sisäministeri Rantanen: Huntukielto on välttämätön – selvitys valmistuu lähipäivinäSisäministeri Rantanen HS:lle: Huntukieltoa aletaan selvittääOikeuskansleri linjasi: Venäläisten kiinteistökaupat voi estää lainsäädännölläSisäministeri Rantanen lakkautti tiukempaa rajalakia valmistelleen työryhmänSisäministeri Ohisalo Ylelle: Kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille kaavailtuja jalkapantoja vaikea toteuttaa – "Meillä on nyt hallituskriisi", sanoo keskustan kansanedustaja
PolitiikkaMari RantanenOrpon hallitusPetteri OrpoUskonnotIslamKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Politiikka