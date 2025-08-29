Kiistellyn huntukiellon selvitystyön valmistumisen ajankohta yhä epäselvä

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) esille nostaman niin sanotun huntukiellon selvitystyön valmistumisen ajankohdasta ei osata kertoa STT:lle sisäministeriöstä.
Ministeriöstä vastattiin, ettei selvityksestä tai sen aikataulusta ole antaa tarkempaa tietoa. Ministeriöstä ei myöskään kerrottu, ketkä selvitystyötä valmistelevat.
Mari Rantanen kertoi keskiviikkona MTV:n uutisille, että selvitys valmistuisi lähipäivinä. STT ei tavoittanut Rantasta kommentoimaan selvitystä perjantai-iltapäivään mennessä.
Rantanen kertoi pitävänsä kasvot peittävän naamioitumisen lakisääteistä kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä.
Hallituksen sisällä huntukiellosta on erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi RKP ei ole kannattanut lakisääteistä kieltoa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että asia otetaan hallituksen agendalle vain, jos kaikki hyväksyvät sen.