Huntukieltoa koskeva selvitystyö on viivästynyt. "Poliittiset päätökset ovat sitten erikseen", sanoo Riikka Purra.

Sisäministeriössä selvitetään musliminaisten käyttämien, kasvot osittain tai kokonaan peittävien burka- ja niqabhuivien kieltoa julkisilla paikoilla.

Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan selvitys on valmistumassa aivan tuotapikaa.

– Uskoisin että ihan näinä hetkinä sieltä on tulossa. Sisäministeri on nyt valitettavasti sairaana, eli hän ei pysty itse kommentoimaan. Olen siinä ymmärryksessä, että ihan näinä päivinä, Purra sanoi toimittajille eduskunnassa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoi 26. elokuuta MTV Uutisten haastattelussa, että selvitys on valmistumassa "lähipäivinä". Rantanen kertoi tuolloin pitävänsä kieltoa välttämättömänä.

Eilen keskiviikkona 17. syyskuuta Rantanen kieltäytyi MTV Uutisten haastattelusta.

RKP:n vastustus voi kaataa kiellon

Riikka Purran mukaan selvityksessä haetaan erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa niin sanottu huntukielto.

– Se on lähtökohta. Poliittiset päätökset ovat sitten erikseen, Purra kommentoi.

Julkisuudessa käytiin kesällä keskustelua kouluja koskevasta huntukiellosta, mutta Rantanen on halunnut ulottaa kiellon kaikille julkisille paikoille.

Perussuomalaiset on ajanut kieltoa hallituspuolueista voimakkaimmin. Myös kristillisdemokraatit on osoittanut valmiutta ainakin jonkinlaiselle kiellolle.

RKP ilmaisi kesällä, ettei kannata huntukieltoa. Tämä kanta ei ole MTV Uutisten tietojen mukaan muuttunut, ja useat hallituslähteet arvioivatkin, että kiellon toteuttaminen voi hyvinkin kaatua RKP:n vastustukseen.

– Tämä [huntukielto] ei ole hallitusohjelmaan kirjattu, ja hallitusohjelman ulkopuolelta otetaan asioita hallituksen agendalle vain siinä tapauksessa, että kaikki hyväksyvät ne, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi elokuussa.