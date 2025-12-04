Jenna Simula pyrkii tekemään vaikutuksen koruillaan itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnassa.
Kansanedustaja Jenna Simula (ps.) on esitellyt sosiaalisessa mediassa koruja, jotka hän aikoo pukea Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä.
– Rynkky rinnassa Linnaan, Simula hehkuttaa rynnäkkökiväärin muotoista koruaan Instagram-julkaisussaan.
Kultaseppä Seppo Vainikaisen Oulun Pikisaaressa suunnittelemat ja tekemät korut saivat Simulan mukaan inspiraationsa "Puolustusvoimien rynkystä, joka vaihtuu Nato-kaliiperin myötä pikkuhiljaa uuteen".
– Itsenäisyyttä on puolustettu, ja puolustetaan jatkossakin tarvittaessa asein, Simula kommentoi.
Jos päivitys ei näy, voit katsoa sen tästä.