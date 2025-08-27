Petteri Orpo painaa jarrua huntukiellolle – "Vain siinä tapauksessa, että kaikki hyväksyvät"

Huntukiellon toteutuminen ei ole varmaa, vaikka sisäministeri Mari Rantanen pitää kieltoa välttämättömänä. Nyt asiaa kommentoi pääministeri Petteri Orpo.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan erityisesti musliminaisiin liittyvästä niin sanotusta huntukiellosta ei ole keskusteltu hallituksessa.

Nyt on jo kuitenkin tiedossa, että puolueilla on asiaan eri lähtökohdat.

– Tämä ei ole hallitusohjelmaan kirjattu, ja hallitusohjelman ulkopuolelta otetaan asioita hallituksen agendalle vain siinä tapauksessa, että kaikki hyväksyvät ne, Orpo kommentoi tiedotustilaisuudessa Vaasassa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoi eilen MTV Uutisille pitävänsä huntukieltoa välttämättömänä.

Kyse olisi muun muassa osan musliminaisista käyttämien kasvot osittain tai kokonaan peittävien burka- ja niqab-vaatteiden kiellosta julkisilla paikoilla.

RKP ei kannata

Kieltoa koskeva selvitys on Rantasen mukaan valmistumassa lähipäivinä.

– Meidän pitää pystyä puolustamaan suomalaista kulttuuria ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla naisilla on oikeus kulkea kasvot näkyvillä kulttuuri- ja tai perhetaustasta riippumatta, Rantanen totesi MTV Uutisille.

Julkisuudessa on käyty keskustelua kouluja koskevasta huntukiellosta, mutta Rantanen ulottaisi kiellon kaikille julkisille paikoille.

Perussuomalaiset on ajanut kieltoa hallituspuolueista voimakkaimmin, ja myös kristillisdemokraatit on osoittanut valmiutta ainakin jonkinlaiselle kiellolle.

RKP ei HS:n ja IL:n mukaan kannata kasvot peittävien asusteiden kieltämistä lailla.

Koska huntukiellosta ei ole mainintaa hallitusohjelmassa, sen toteutuminen vaatisi Orpon kommentin perusteella siis sitä, että RKP muuttaisi kantaansa.

Kokoomuksen kanta huntukieltoon?

Mikä on kokoomuksen kanta huntukieltoon?

– Kokoomuksen näkemys on se, että Suomessa ei pitäisi piilottaa ketään minnekään. Naisten ja tyttöjen tasa-arvon merkeissä olemme lähteneet nyt siitä, että ensi vaiheessa kouluissa kasvot peittävien huntujen käyttö ei pitäisi olla sallittua, Orpo kommentoi.

– Tämä on erittäin pieni kysymys tällä hetkellä, tätä [huntuja] ei kouluissa ole käsittääkseni juuri käytetty, mutta se ei sovi länsimaisen vapaan yhteiskunnan, yksilönvapauden ja tasa-arvon kokonaisuuteen. Katsotaan rauhassa tämä.