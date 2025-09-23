Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan hallitus arvioi, voidaanko kasvojen peittämisen kieltoa tai rajoittamista viedä eteenpäin jo tällä hallituskaudella. Rantanen kertoo asiasta sisäministeriön tiedotteessa.
Ministeriön laatiman muistion mukaan niin sanottua huivikieltoa voidaan lähtökohtaisesti pitää mahdollisena myös Suomessa. Tämä edellyttää, että sääntely laaditaan täsmällisesti, siihen sisällytetään kohtuulliset ja selkeästi perustellut poikkeukset ja se noudattaa suhteellisuusperiaatetta.
MTV Uutiset kertoi viime viikolla huntukieltoa koskevan selvitystyön viivästyneen. Elokuun lopussa sisäministeri Rantanen arvioi sen valmistuvan "lähipäivinä".
Hallituspuolueista voimakkaimmin kieltoa ovat ajaneet perussuomalaiset. Myös kristillisdemokraatit ovat osoittaneet valmiutta ainakin jonkinlaiselle kiellolle.
Useat hallituslähteet ovat arvioineet, että kiellon toteutus voi kaatua lopulta RKP:n vastustukseen.