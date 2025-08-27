Sisäministeri Rantanen: Huntukielto on välttämätön – selvitys valmistuu lähipäivinä

Sisäministeri Rantasen mukaan selvitys niin sanotusta huntukiellosta valmistuu lähipäivinä.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) pitää lakisääteistä huntukieltoa, eli kasvot peittävän naamioitumisen kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä.

Kyse olisi myös joidenkin musliminaisten käyttämien, kasvot osittain tai kokonaan peittämien burka- ja niqabhuivien kiellosta julkisilla paikoilla.

– Se on välttämätöntä. Meidän pitää pystyä puolustamaan suomalaista kulttuuria ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla naisilla on oikeus kulkea kasvot näkyvillä kulttuuri- ja tai perhetaustasta riippumatta, Rantanen kommentoi MTV Uutisille perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa.

Rantanen kertoi aiemmin HS:lle, että huntukieltoa selvitetään ministeriössä.

Rantasen mukaan selvityksessä käydään läpi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kasvot peittävän naamioitumisen kieltämiseksi.

Huntukiellosta ei ole sovittu hallitusohjelmassa, eikä asiasta ole yksimielisyyttä hallituksessa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti heinäkuussa burkien ja niqabien kieltämistä kokonaan, ensimmäisenä kouluissa.

Myöhemmin myös sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kommentoi, etteivät burkat ja niqabit sovi kouluihin.

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz puolestaan ei HS:n haastattelussa kannattanut lakisääteistä kieltoa.

Rantanen uskoo, ettei lainsäädännöllistä estettä huntukiellolle ole, sillä vastaavia kieltoja on toteutettu myös muissa Euroopan maissa.

Rantasen mukaan kasvojen peittäminen julkisella paikalla on myös turvallisuuskysymys.

– Pitäisin hyvin erikoisena, ettei tätä Suomessa pystyttäisiin toteuttamaan lainsäädännössä, kun se on monessa muussakin maassa toteutettu.

Rantanen sanoo uskovansa, että hallituksessa jatketaan keskustelua aiheesta.

– Toivon, että myös hallituspuolueet, jotka mielellään puhuvat naisten ja tyttöjen tasa-arvosta, tulevat tässäkin talkoisiin mukaan, eivätkä käännä katsetta pois silloin, kun kyse on islamin vaatimasta pukeutumisesta ja peittämisestä.