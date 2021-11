Minkä ikäisiä asuntoja suomalaiset haluavat nyt ostaa? Tietyillä vuosikymmenillä rakennetut talot herättävät vähiten kiinnostusta – pari mahdollista syytä

Kerroimme aiemmin, että suomalaiset himoitsevat nyt asuntoja kauempaa keskustasta. Koronapandemia on saanut suomalaiset miettimään kodin merkitystä ja kaipaamaan omaa työhuonetta sekä omaa pihaa. Osuuspankin henkilöasiakkaiden rahoituksen ja asumisen palveluiden johtaja Kaisu Christien mukaan tänä vuonna on tehty 16 prosenttia edellisvuotta enemmän kauppoja. Yllä olevalta videolta voit katsoa Uutisaamun keskustelun siitä, kuinka korona-aika on muuttanut asumistoiveita. Trendi näkyy myös sijoitusmarkkinoilla.